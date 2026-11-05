Lava tu árbol de Navidad sin dañarlo para este 2026

Año con año el árbol de Navidad incluso se convierte en un problema para las familias que buscan que la magia ocurra a través de los adornos, regalos, esferas, coronas, etcétera. Sin embargo, si ya decidiste no gastar más comprando natural o has abrazado un modelo artificial y quieres limpiarlo… he aquí una guía. No batalles y ejecuta una correcta limpieza de tu arbolito para las próximas fiestas decembrinas.

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¿Cómo lavar tu árbol de Navidad para este 2026?

Primero se debe aclarar que debes tener cuidado al conocer qué tipo de material es el que vas a limpiar. El árbol de Navidad de plástico o PVC realmente no tiene ningún problema, sin embargo la situación cambia cuando este ya tiene incluida alguna instalación eléctrica. Por ello, he aquí los siguientes consejos.

Desarma y desconecta todo tipo de adorno, poniendo especial atención en instalaciones eléctricas.

Con un plumero, trapo o tela diversa, enfócate en quitar el exceso de polvo sin mojar absolutamente nada.

Posteriormente sí toca preparar agua tibia con un jabón líquido suave.

Humedece ligeramente el paño de microfibra con la solución que se preparó y vuelve a darle una limpieza a las ramas del árbol de Navidad.

Y finalmente usa otro trapo seco para quitar el exceso de humedad que pueda existir entre las ramas, la base y el resto de adornos que colocarás en este 2026.

¿Cómo lavar tu árbol de Navidad natural para este 2026?

Esta es una excelente pregunta, pues evidentemente si tienes un árbol de Navidad natural, la situación es distinta. Lo más recomendable es que con un trapo o palito, sacudas muy bien las ramas para que saquen el polvo extra que contengan, incluyendo algunos animalitos, telarañas o suciedad acumulada. Trata de no usar jabón ni productos químicos sobre las armas ni sobre el tronco. Por ello, si encuentras suciedad que necesita ser quitada, utiliza un paño ligeramente húmedo y permite que se seque en un lugar ventilado cuando termines la limpieza.