¿Cuándo se debe poner el árbol de Navidad? Tendencias elegantes para decorarlo este año
¿Sabes cuándo debes de poner tu árbol de Navidad? ¡Cada vez falta menos! Inspírate en estas imperdibles tendencias de 2026:
Estamos llegando al fin de año y con él, se acerca una gran cantidad de tradiciones que poco a poco hemos adoptado y que versionamos a nuestra cultura, tal como lo es poner el árbol de Navidad, el cuál, de acuerdo con la tradición, se debe de poner el 8 de diciembre en el Día de la Inmaculada Concepción.
Te puede interesar: 8 cortes de cabello que serán tendencia en los primeros días de noviembre 2026
Ante esta temporada navideña en donde, uno de los elementos más destacados es el árbol de Navidad, te compartiremos algunas de las mejores tendencias para que puedas decorarlo este 2026 y que así tu hogar luzca como nunca antes.
Tendencias elegantes y a la moda para decorar el árbol de Navidad
Sabemos que las modas cada año están cambiando, aunque hay algunos elementos que no pueden faltar en todo árbol de Navidad, pues este busca transmitir paz, calidez, nostalgia y ser acogedor por lo que te compartiremos cómo puedes decorarlo este 2026.
- Estilo Victoriano: Tomando como referencia la estética “de campo”, se le da prioridad a las cosas hechas a mano y a lo sentimental, en el cuál se destacan los lazos XL, así como los patrones a cuadros franceses y cascadas de cintas tejidas. Los colores que dominan estos estilos son el rojo borgoña, el verde bosque y la madera cálida.
- Elegancia Silvestre: Expertos en diseño de interiores sugieren que la naturaleza se ha convertido en uno de los ejes más importantes de la festividad, por lo que este estilo busca que el árbol se vea fresco y orgánico. Algunos de sus elementos clave son las piñas de pino grandes, adornos de vidrio color ámbar, detalles de latón y guirnaldas que luzcan realistas.
- Maximalismo Glam: Un estilo que poco a poco ha llegado para quedarse, pues se caracteriza por ser bastante colorido, donde lo que más luce son los adornos metálicos gigantes, los toques de plata y las luces LED, en donde la geometría puede jugar completamente a tu favor
- Monocromática Neutra: Si tú buscas una corriente más relajada y menos cargada visualmente, puedes optar por diseños clásicos donde uno de los principales atractivos son las esferas, cascada de luces y colores más acercados a los cálidos que a los colores vivos.