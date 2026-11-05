¿Cuándo se debe poner el árbol de Navidad? Tendencias elegantes para decorarlo este año

Estamos llegando al fin de año y con él, se acerca una gran cantidad de tradiciones que poco a poco hemos adoptado y que versionamos a nuestra cultura, tal como lo es poner el árbol de Navidad, el cuál, de acuerdo con la tradición, se debe de poner el 8 de diciembre en el Día de la Inmaculada Concepción.

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Ante esta temporada navideña en donde, uno de los elementos más destacados es el árbol de Navidad, te compartiremos algunas de las mejores tendencias para que puedas decorarlo este 2026 y que así tu hogar luzca como nunca antes.

Tendencias elegantes y a la moda para decorar el árbol de Navidad

Sabemos que las modas cada año están cambiando, aunque hay algunos elementos que no pueden faltar en todo árbol de Navidad, pues este busca transmitir paz, calidez, nostalgia y ser acogedor por lo que te compartiremos cómo puedes decorarlo este 2026.

