La película animada de KPop Demon Hunters ha cautivado por completo a la audiencia gracias a su electrizante mezcla de música pop coreana, acción cyberpunk y empoderamiento místico. Conoce cómo hacer marionetas de Rumi, Mira y Zoey para vivir todas las aventuras de la famosa banda HUNTR/X.

Si eres apasionada de la serie, estás organizando un evento temático o simplemente buscas un proyecto de reciclaje divertido y aesthetic para hacer en casa, reutilizar esas calcetas viejas que perdieron a su pareja es la opción ideal. Es una forma maravillosa de transformar materiales cotidianos en piezas de colección llenas de color.

Ventaneando | Programa completo 4 de noviembre de 2026

5 ideas para hacer unas marionetas de KPop Demon Hunters

La marioneta líder de Rumi con cabello de estambre magenta

Utiliza una calceta vieja de color blanco o rosa pálido como base para el cuerpo de la marioneta. Para hacer su abundante cabello, corta múltiples hebras de estambre color magenta o fucsia encendido y cóselas o pégalas con silicón caliente en la parte superior. Añade unos ojos grandes con fomi negro y dibuja con marcador su característica mirada decidida.

El títere danzante de Mira en verde y negro

Consigue una calceta de color negro o gris. Para la boca de la marioneta, introduce un óvalo de cartón rígido forrado de fomi verde limón en el interior de la punta de la calceta; esto le dará una estructura firme para que cante los éxitos de la banda.

5 ideas para hacer unas marionetas de Kpop Demon Hunters con calcetas

La marioneta urbana de Zoey

Una calceta con diseño de rayas o de color azul brillante. Crea su peinado moderno utilizando estambre negro trenzado. La clave de este diseño está en los accesorios: diséñale unos mini auiculares o audífonos de diadema utilizando un limpiapipas negro.

El Derpy Tiger guardián de felpa

Busca una calceta esponjosa de invierno de color naranja o amarillo mostaza. Utiliza un marcador permanente negro para dibujar las rayas de tigre a lo largo de todo el tejido. Con fomi blanco y negro, dale forma a los ojos.

5 ideas para hacer unas marionetas de Kpop Demon Hunters con calcetas

El escenario de concierto con títeres de dedos

Toma un guante viejo, corta las puntas de los dedos y decora con una mini versión de Rumi, Mira y Xoey que pintarás directamente en la tela, agregando mechones de estambre.

