5 diseños de piñatas caseras de la Princesa Sofía, ideales para cumpleaños infantiles

En todo cumpleaños infantil, hay algo que no puede faltar nunca y estamos hablando de la decoración personalizada, entre la que se incluye la piñata, la cual se suele colgar en un lugar específico y esperar el momento adecuado para romperla. Sin dudas que es algo muy esperado por los más pequeños que quieren recibir sorpresas. Y si bien nos encontramos con piñatas que son genéricas, muchas de ellas son personalizadas, por lo que en este caso, te compartiremos los cinco diseños de la Princesa Sofía para que hagas y que le gustará a tu hija.

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Las piñatas son armadas de cartón o de barro, en donde se le va dando una forma hasta obtener el resultado esperado. Pueden ser redondas, puntiagudas, cuadradas o de la manera en que más nos guste. Si bien se utiliza mucho en otras festividades, no pueden faltar en los cumpleaños infantiles y es que los más pequeños suelen elegir algún personaje para que sea el centro de atención.

Por otro lado, la elección de la temática de cada piñata dependerá exclusivamente de cada niño y es que puede optar por lo que esté de moda durante esa temporada o más bien por algún personaje de serie o de película. Una de las series que ha ganado popularidad en el último tiempo es Princesa Sofía, una creación de Disney y que ha ganado popularidad.

Qué necesitas para la piñata de Princesa Sofía

Si tu hija es fanática de la Princesa Sofía, entonces la mejor manera de agasajarla es creándole una piñata de este personaje creado por Disney y que le encantará a todos. En este caso, te vamos a compartir cuáles son los cinco diseños que podrás hacer, como así también los elementos que necesitas, entre los que se destacan cartón firme, papel crepé de color morado, blanco y café; imagen impresa del rostro del personaje, cuerda resistente, tijera, silicona caliente y cinta de enmascarar.

5 diseños de piñatas de la Princesa Sofía

Piñata circular con los colores de la Princesa Sofia

Piñata con la silueta completa de la Princesa Sofia

Piñata en forma de número con una imagen adherida del personaje

Piñata de la Princesa Sofía con su clásico vestido