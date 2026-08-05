¡Sahit sufre fuerte lesión tras un intenso enfrentamiento en Survivor México La Reliquia en Llamas!

La recta final de Survivor México La Reliquia en Llamas continúa llevando al extremo a los sobrevivientes de la nueva temporada del reality show, pues luego de que apenas ayer "Warrior" revelara que habrá doble eliminación en esta semana, un integrante de la tribu de Halcones tuvo una lesión durante el juego por el Tótem de Inmunidad Grupal. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que tanto Halcones como Jaguares se enfrentaran entre ellos para conseguir los collares de Inmunidad Individual y que Javi Márquez y Tzasna Carrasco fueran los grandes triunfadores del juego, llegó la hora de competir por el codiciado Tótem de Inmunidad Grupal.

Los sobrevivientes tuvieron que transportar un enorme rodillo en un circuito con un sobreviviente intentando mantener el equilibrio sobre él, quien además tendría que recolectar los costales que contenían las piezas que serían necesarias para la estación final debido a que tendrían que formar un hexágono y levantarlo hasta la parte más alta del tablero; sin embargo, en una de las rondas, Sahit se cayó de uno de los rodillos y sufrió una lesión que lo obligó a abandonar la competencia.

Cabe señalar que el sobreviviente fue atendido por el equipo médico debido a que le resultaba muy difícil caminar; no obstante, tras la revisión, se determinó que se encuentra estable.

¿Qué se puede esperar de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 PM y los domingos a las 6:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en Survivor México La Reliquia en Llamas, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones del reality show en Disney+.