Maquilla tus cejas con esta técnica infalible que te hace ver más joven

Las cejas son el marco de la mirada por lo que ha pasado por una gran cantidad de cambios debido a las modas. En esta oportunidad se opta por llevarlas más gruesas y naturales por lo que hay una técnica que te ayudará a que puedas verte más joven.

En este caso lo que se tiene que optar es por las definidas y marcas para que enmarquen la mirada. Se busca realzar las cejas, pero siempre obteniendo un equilibrio perfecto para que queden en armonía con el rostro.

¿Cómo se deben maquillar las cejas?

El primer paso es realizar un diseño que encaje y potencie nuestros rasgos. Ante esto lo ideal es que el inicio y el final de la ceja estén en línea recta para tener una ceja armónica. Lo que significa que no hay que forzar la forma de la ceja para conseguir definiciones o formas poco favorecedoras.

Ante esto es que respetes la forma natural de base y trabajar sobre esa ceja para obtener un resultado favorecedor. También ten en consideración que las cejas no son simétricas y que es de lo más normal que haya una ligera diferencia entre ambas cejas.

Maquillar cejas es más fácil de lo que parece.|(ESPECIAL/CANVA)

Otra cuestión a tener en cuenta es elegir bien el color por lo que los especialistas recomiendan que las cejas armonicen con el cabello y también con el subtono de la piel. Si bien las cejas intensas están de moda pues los tonos oscuros endurecen las facciones, ante esto se recomiendan los tonos marrones medios o ceniza son los que mejor funcionan y más favorecen. En el caso de los cabellos rubios la apuesta segura son los tonos claros que dan presencia a las cejas pero no crean un efecto artificial.

Legamos al cuidado que es muy importante. El consejo es hidratar las cejas para que estén mucho más suaves y bonitas, así también debes peinarlas a diario, y por supuesto evitar una depilación excesiva.

Se recomienda poder utilizar sérums que fortalezcan el vello y que ayude a que el pelo crezca. A la hora de maquillar las cejas debes utilizar un lápiz de punta fina y gel fijador transparente.