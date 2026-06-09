Manualidades de Ladybug: 5 ideas para hacer stickers paso a paso
Es importante que sigas cada paso al pie de la letra para poder obtener un gran resultado.
Miraculous Ladybug, es uno de los dibujos animados más populares de los últimos tiempos ya que le agrada tanto a niños como grandes. Es por esto que la podemos ver en distintos lugares.
¿Paulina Rubio regresa a Timbiriche rumbo al 45 aniversario de ‘la banda’? Diego Schoening aclara los rumores
Si quieres llevar a este personaje a los stickers pues te traemos increíbles ideas para que puedas llevarlo a cabo. Toma nota de todos los datos para poder llevarlos a cabo en tu casa.
¿Cómo realizar stickers de Ladybug?
Stickers transparentes con cinta adhesiva
La primera opción es realizarla con esta técnica casera que le da un acabado plastificado y profesional a tus diseños. Los pasos son los siguientes:
Paso 1: Dibuja a Ladybug, Cat Noir o los de diseños de las "motas" (puntos negros) en una hoja de papel común y coloréalos.
Paso 2: Luego vas a recorta cada dibujo dejando un pequeño borde blanco alrededor.
Paso 3: El siguiente paso es pegar un trozo de cinta adhesiva transparente gruesa sobre la parte frontal del dibujo.
Paso 4: Por último, tienes que recortar el exceso de cinta, pero procura dejar un pequeño margen para que puedas pegar el sticker.
Stickers brillantes con papel contact
Aquí tenemos una opción ideal para poder hacer las siluetas de los Kwamis como Tikki o Plagg con un brillo especial.
Paso 1: El primer paso es calcar o dibujar la silueta de Tikki en una hoja de papel blanca.
Paso 2: Luego vas a pegar una capa de papel contact transparente encima del dibujo para poder proteger el color.
Paso 3: Coloca cinta adhesiva de doble cara por la parte de atrás del papel.
Paso 4: Por último, tienes que recortar la figura por el contorno y ¡listo para despegar y usar!
Stickers relieve con foami (goma eva)
Esta es una idea para obtener stickers en 3D con texturas esta opción es perfecta para recrear el logotipo de la serie.
Paso 1: El primer paso es recortar un círculo de foami rojo para que sea el cuerpo de la catarina.
Paso 2: Luego vas a cortar círculos más pequeños en foami negro y pégalos encima con silicón frío para hacer las motas.
Paso 3: Procura agregar los detalles de la máscara o el centro con marcador permanente negro.
Paso 4: El último paso es pegar un trozo de cinta doble cara en el reverso del foami para poder adherirlo.
Stickers con pegamento blanco casero
Luego tenemos esta forma clásica y económica si no tienes papeles adhesivos especiales.
Paso 1: Lo primero es dibujar tus elementos favoritos de la serie.
Paso 2: Coloréalos fuertemente con lápices de colores o plumones.
Paso 3: Luego vas a tener que aplicar una capa delgada de pegamento blanco escolar en la parte trasera del papel con un pincel y déjala secar por completo.
Paso 4: Al momento de pegar tu sticker vas a tener que humedecer ligeramente la parte trasera.
Stickers "Puffy" con silicón caliente
Por último, tienes esta opción para lograr calcomanías gruesas, brillantes y súper flexibles.
Paso 1: Coloca un dibujo de Ladybug debajo de una hoja de papel encerado (papel de horno).
Paso 2: Lo siguiente es poder rellenar el contorno del dibujo con ayuda de una pistola de silicón caliente sobre el papel encerado.
Paso 3: Es importante que dejes enfriar el silicón completamente y despégalo con cuidado.
Paso 4: El último de los pasos es pintar los detalles por encima con ayuda de pintura acrílica o esmalte de uñas. Añade cinta doble cara atrás una vez seco.