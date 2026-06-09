Manualidades de Ladybug: 5 ideas para hacer stickers paso a paso

Miraculous Ladybug, es uno de los dibujos animados más populares de los últimos tiempos ya que le agrada tanto a niños como grandes. Es por esto que la podemos ver en distintos lugares.

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Si quieres llevar a este personaje a los stickers pues te traemos increíbles ideas para que puedas llevarlo a cabo. Toma nota de todos los datos para poder llevarlos a cabo en tu casa.

¿Cómo realizar stickers de Ladybug?

Stickers transparentes con cinta adhesiva

La primera opción es realizarla con esta técnica casera que le da un acabado plastificado y profesional a tus diseños. Los pasos son los siguientes:

Paso 1: Dibuja a Ladybug, Cat Noir o los de diseños de las "motas" (puntos negros) en una hoja de papel común y coloréalos.

Paso 2: Luego vas a recorta cada dibujo dejando un pequeño borde blanco alrededor.

Paso 3: El siguiente paso es pegar un trozo de cinta adhesiva transparente gruesa sobre la parte frontal del dibujo.

Paso 4: Por último, tienes que recortar el exceso de cinta, pero procura dejar un pequeño margen para que puedas pegar el sticker.

Haz increíbles stickers.|Pinterest

Stickers brillantes con papel contact

Aquí tenemos una opción ideal para poder hacer las siluetas de los Kwamis como Tikki o Plagg con un brillo especial.

Paso 1: El primer paso es calcar o dibujar la silueta de Tikki en una hoja de papel blanca.

Paso 2: Luego vas a pegar una capa de papel contact transparente encima del dibujo para poder proteger el color.

Paso 3: Coloca cinta adhesiva de doble cara por la parte de atrás del papel.

Paso 4: Por último, tienes que recortar la figura por el contorno y ¡listo para despegar y usar!

Stickers relieve con foami (goma eva)

Esta es una idea para obtener stickers en 3D con texturas esta opción es perfecta para recrear el logotipo de la serie.

Paso 1: El primer paso es recortar un círculo de foami rojo para que sea el cuerpo de la catarina.

Paso 2: Luego vas a cortar círculos más pequeños en foami negro y pégalos encima con silicón frío para hacer las motas.

Paso 3: Procura agregar los detalles de la máscara o el centro con marcador permanente negro.

Paso 4: El último paso es pegar un trozo de cinta doble cara en el reverso del foami para poder adherirlo.

Haz tu dibujo con foami.|Pinterest

Stickers con pegamento blanco casero

Luego tenemos esta forma clásica y económica si no tienes papeles adhesivos especiales.

Paso 1: Lo primero es dibujar tus elementos favoritos de la serie.

Paso 2: Coloréalos fuertemente con lápices de colores o plumones.

Paso 3: Luego vas a tener que aplicar una capa delgada de pegamento blanco escolar en la parte trasera del papel con un pincel y déjala secar por completo.

Paso 4: Al momento de pegar tu sticker vas a tener que humedecer ligeramente la parte trasera.

Stickers "Puffy" con silicón caliente

Por último, tienes esta opción para lograr calcomanías gruesas, brillantes y súper flexibles.

Paso 1: Coloca un dibujo de Ladybug debajo de una hoja de papel encerado (papel de horno).

Paso 2: Lo siguiente es poder rellenar el contorno del dibujo con ayuda de una pistola de silicón caliente sobre el papel encerado.

Paso 3: Es importante que dejes enfriar el silicón completamente y despégalo con cuidado.

Paso 4: El último de los pasos es pintar los detalles por encima con ayuda de pintura acrílica o esmalte de uñas. Añade cinta doble cara atrás una vez seco.