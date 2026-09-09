Manualidades de Lectura: Cómo crear marcapáginas personalizados a partir de recortes de cartulina y flores secas

Decidirse a hacer manualidades es un paso muy positivo y no solo para agilizar nuestra imaginación y nuestras habilidades motrices. Este tipo de prácticas está beneficiando a muchas personas ya que se erige como un cable a tierra en medio de rutinas monótonas y estresantes.

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Las manualidades demandan que ocupemos parte de nuestro tiempo en un proceso creativo muy entretenido. Además, nos aleja de las pantallas y puede ser una gran ocasión para fortalecer vínculos al ser una práctica que puede compartirse.

Manualidades de Lectura

Otro de los puntos a favor de las manualidades, y lo que permite que no sea una práctica aburrida, es que se inspira en prácticamente todo lo que nos rodea. Esto quiere decir que los proyectos son muy versátiles y pueden adaptarse a cualquier cosa que nos guste, además de tener un toque personalizado según nuestras preferencias.

Es en este marco que hoy te contaremos sobre manualidades inspiradas en el mundo de la lectura. Los amantes de los libros de seguro amarán esta iniciativa ya que les permitirá crear sus propios marcapáginas con el estilo que más les guste.

¿Cómo crear marcapáginas personalizados?

La manualidad que se presenta a continuación invita a combinar recortes de cartulina con flores secas como una de las formas más delicadas y creativas de dar una segunda vida a los materiales del hogar. Así aprenderemos a transformar pequeños retazos en piezas únicas para acompañar nuestras lecturas.

Esta manualidad no solo fomenta la sostenibilidad y el diseño artesanal, sino que también permite capturar la belleza natural de la vegetación en un objeto práctico y duradero. A continuación, se detalla el proceso paso a paso para elaborar tus propios marcapáginas personalizados:

Materiales

Recortes de cartulina (de al menos 200 g/m² para dar buena firmeza)

Flores y hojas secas prensadas

Pegamento en cola blanca o adhesivo en barra

Cinta adhesiva transparente ancha, papel contact transparente o plastificadora

Tijeras y regla

Perforadora de papel y cinta o hilo de yute (opcional)

Paso a paso

Preparación de la base: Corta la cartulina en rectángulos. Una medida estándar práctica es de 5 cm de ancho por 15 cm de largo, aunque puedes adaptar el tamaño según los recortes disponibles. Diseño floral: Presenta las flores y hojas secas sobre la cartulina sin aplicar pegamento aún. Juega con la composición, alternando colores, tamaños y texturas hasta encontrar el diseño deseado. Fijación de los elementos: Aplica una gota mínima de pegamento en el reverso de cada flor para fijarla temporalmente a la cartulina. No uses demasiado adhesivo para evitar humedecer el papel.

Protección y sellado