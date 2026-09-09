5 ideas creativas para reutilizar los botes de leche vacíos

Para evitar que los botes de leche terminen en la basura, puedes trasformarlos en objetos prácticos y decorativos para distintos espacios de la casa. Con algunos materiales sencillos y un poco de creatividad, estos recipientes pueden adquirir una nueva utilidad.

Karen Torres habla sobre su experiencia al trabajar junto a Joaquín Cosío para el doblaje de “Gungo y los Juegos Cavernícolas”

Reutilizar este tipo de envases también es una forma económica de renovar la decoración y aprovechar materiales que ya tienes. Desde organizadores hasta macetas, existen diferentes alternativas para convertirlos en piezas funcionales.

¿Qué hacer con los botes de leche vacíos?

Los botes de leche pueden convertirse en objetos útiles y decorativos para distintos espacios del hogar. Con materiales sencillos y un poco de creatividad, es posible darle una segunda vida.

1- Organizador de utensilios

Lava bien el bote y decóralo con pintura acrílica, tela de yute o papel adhesivo. Puedes utilizarlo para guardar cucharones, espátulas y pinzas en la cocina.

2- Dispensador de pañuelos

Haz una abertura en la tapa del recipiente y decora el exterior según el estilo de tu hogar. Coloca los pañuelos dentro y extrae el primero por la ranura.

3- Maceta

Realiza pequeños agujeros en la base para facilitar el drenaje y pinta el bote con el color que prefieras. Es ideal para colocar suculentas o plantas pequeñas en ventanas y repisas.

4- Costurero

Decora una lata de leche en polvo y utiliza su interior para guardar hilos, agujas y botones. También puedes acolchar la tapa con tela y guata para convertirla en un práctico alfiletero.

5- Lámpara ambiental

Utiliza una botella de leche como base para crear una lámpara con iluminación LED. Este proyecto puede funcionar como luz nocturna y aportar un ambiente cálido a cualquier habitación.

¿Cómo incorporar hábitos sustentables en el día a día?

Incorporar hábitos sustentables en la rutina diaria no requiere grandes cambios, sino pequeñas acciones constantes. Separar los residuos, reutilizar envases, reducir el consumo de plástico, ahorrar agua y electricidad y elegir productos duraderos son algunas alternativas sencillas. También puedes utilizar bolsas reutilizables, evitar desperdiciar alimentos y optar por caminar, andar en bicicleta o usar transporte público cuando sea posible.