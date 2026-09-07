Sigmund Freud, neurólogo austriaco: “La voz del intelecto es suave, pero no descansa hasta que ha ganado un oído”

Disciplinas como la psicología siguen vigentes en la actualidad gracias a las investigaciones, teorías y experimentos que sustentan sus saberes. Es que han sido muchos los expertos que han aportado un gran legado a la psicología que hoy se encarga de velar por la salud mental de las personas.

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Es en este marco que no han dudas que entre los expertos que han nutrido a la psicología uno de los más conocidos es Sigmund Freud. En esta oportunidad, conoceremos un poco de él y nos concentraremos en una de sus frases más potentes.

¿Quién fue Sigmund Freud?

Sigmund Freud fue un neurólogo austríaco de origen judío y el padre del psicoanálisis, una de las corrientes teóricas y terapéuticas más influyentes del siglo XX, según resume Gemini (Inteligencia Artificial).

Este profesional enfocó sus investigaciones en la comprensión neurológica, el sistema nervioso y los trastornos derivados de sus alteraciones, de acuerdo a un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta casa de estudios añade que sentó las bases para la comprensión de la mente humana, la teoría psicoanalítica y muchas de las prácticas terapéuticas que se conocen en la actualidad.

Sigmund Freud y una frase

Aunque el mayor legado de Sigmund Freud es la creación de la teoría psicoanalítica, en esta oportunidad nuestra atención se posa sobre su frase “La voz del intelecto es suave, pero no descansa hasta que ha ganado un oído”.

Con esta frase, el neurólogo austríaco sostiene que el pensamiento racional y la búsqueda de la verdad no se imponen mediante la fuerza ni la estridencia, sino a través de una persistencia constante e incansable. Lo que revela es que la razón posee una tenacidad inherente que termina por abrirse paso y hacerse escuchar por encima del caos mental o cultural.

En la actualidad, esta premisa de Sigmund Freud mantiene total vigencia ya que, a pesar de la desinformación y el bullicio de las redes sociales, terminan prevaleciendo la evidencia científica, el análisis riguroso y el pensamiento crítico.