Sigmund Freud, neurólogo austriaco: “La voz del intelecto es suave, pero no descansa hasta que ha ganado un oído”
“La voz del intelecto es suave, pero no descansa hasta que ha ganado un oído”. La frase de Sigmund Freud con la que nos hace reflexionar sobre cómo se hace la búsqueda de la verdad.
Disciplinas como la psicología siguen vigentes en la actualidad gracias a las investigaciones, teorías y experimentos que sustentan sus saberes. Es que han sido muchos los expertos que han aportado un gran legado a la psicología que hoy se encarga de velar por la salud mental de las personas.
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Es en este marco que no han dudas que entre los expertos que han nutrido a la psicología uno de los más conocidos es Sigmund Freud. En esta oportunidad, conoceremos un poco de él y nos concentraremos en una de sus frases más potentes.
¿Quién fue Sigmund Freud?
Sigmund Freud fue un neurólogo austríaco de origen judío y el padre del psicoanálisis, una de las corrientes teóricas y terapéuticas más influyentes del siglo XX, según resume Gemini (Inteligencia Artificial).
@udgtv44 Un día como hoy, pero de 1856, nació el neurólogo y psicólogo austriaco, conocido como el padre del psicoanálisis: Sigmund Freud. 🧠 Aquí te contamos sobre más sobre él. 👆 . . #sigmundfreud #psicoanalisis ♬ original sound - Canal 44 TV
Este profesional enfocó sus investigaciones en la comprensión neurológica, el sistema nervioso y los trastornos derivados de sus alteraciones, de acuerdo a un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta casa de estudios añade que sentó las bases para la comprensión de la mente humana, la teoría psicoanalítica y muchas de las prácticas terapéuticas que se conocen en la actualidad.
Sigmund Freud y una frase
Aunque el mayor legado de Sigmund Freud es la creación de la teoría psicoanalítica, en esta oportunidad nuestra atención se posa sobre su frase “La voz del intelecto es suave, pero no descansa hasta que ha ganado un oído”.
Con esta frase, el neurólogo austríaco sostiene que el pensamiento racional y la búsqueda de la verdad no se imponen mediante la fuerza ni la estridencia, sino a través de una persistencia constante e incansable. Lo que revela es que la razón posee una tenacidad inherente que termina por abrirse paso y hacerse escuchar por encima del caos mental o cultural.
En la actualidad, esta premisa de Sigmund Freud mantiene total vigencia ya que, a pesar de la desinformación y el bullicio de las redes sociales, terminan prevaleciendo la evidencia científica, el análisis riguroso y el pensamiento crítico.