5 ideas creativas para decorar tus plumones de Frozen paso a paso
DIY Frozen. Descubre 5 formas creativas de decorar tus plumones paso a paso.
Frozen es una de las producciones animadas que más adeptos ha logrado conseguir a lo largo de los años. Nacida en un mundo de ficción, este filme es el centro de un gran caudal de productos industrializados, pero también de manualidades e ideas DIY.
Noticias Tabasco del 6 de septiembre 2026
Además de Frozen, muchos personajes de fantasía son protagonistas de objetos de decoración y hasta disfraces en los que niños y adultos se introducen. Al respecto, y siempre apelando a la imaginación, hoy te contaremos cómo decorar tus plumones con inspiración en la película de animación producida por Walt Disney.
Ideas creativas de Frozen
Como se mencionó, la propuesta que se desarrollará a continuación invita a decorar tus plumones de Frozen. Se trata de una guía paso a paso de 5 ideas creativas que no solo cambiarán la estética de tus útiles sino que te entretendrán:
Plumón cetro de hielo
- Materiales: Goma Eva (Foamy) diamantada azul o plateada, silicona fría y una gema plástica.
@luupitaduarte Se llama Olaf jejeje🎄☃️ #navidad #manualidad #parati #olaf #frozen2 #muñecodenieve #diciembre #viral ♬ sonido original - Lupita ʚɞ
Paso a paso
- Corta una tira de Goma Eva del alto del cuerpo del plumón y pégala alrededor para cubrir la etiqueta original.
- Dibuja y corta una estrella o un copo de nieve mediano en la misma Goma Eva.
- Pega el copo en la parte superior de la tapa del plumón.
- Agrega una gema plástica en el centro del copo para simular un diamante helado.
Varita de copo de nieve en relieve
- Materiales: Taper de la tapa del plumón, silicona caliente, pintura acrílica blanca y purpurina (glitter) azul.
Paso a paso
- Con la pistola de silicona caliente, dibuja la forma de un copo de nieve sobre la superficie lisa de la tapa o el cuerpo del plumón.
- Deja secar por 2 minutos hasta que la silicona quede firme y con volumen.
- Pinta el copo de silicona con acrílico blanco.
- Antes de que seque la pintura, espolvorea purpurina azul encima para darle brillo táctil.
Frozen en tus plumones
Las ideas anteriores son sólo una introducción a lo que puedes crear con imaginación. Esto se debe a que tus plumones pueden embellecerse de diversas maneras y sin perder el foco en Frozen. La fantasía del cine ahora está en tus manos y eres quien puede recrearla en simples pasos:
Capa flotante de Elsa
- Materiales: Retazo de tul azul claro o blanco, cinta de raso fina (0.5 cm) y pegamento.
Paso a paso
- Corta un rectángulo de tul de aproximadamente 8x5 cm.
- Haz un pequeño hilván o pliegue en un extremo corto para fruncir la tela como si fuera una capa.
- Pega el extremo fruncido en la base del clip de la tapa del plumón usando un punto de silicona.
- Amarra un trozo de cinta de raso formando un moño justo sobre la unión para ocultar el pegamento.
Plumón ventisca
- Materiales: Cinta adhesiva transparente ancha, purpurina plateada fina y lentejuelas en forma de copos.
Paso a paso
- Coloca un trozo de cinta adhesiva sobre una mesa con la cara pegajosa hacia arriba.
- Espolvorea un poco de purpurina y algunas lentejuelas de copo en el centro.
- Envuelve cuidadosamente el cuerpo del plumón con la cinta, asegurando que el brillo quede sellado por dentro sin hacer grumos.
- Presiona bien con los dedos para eliminar burbujas de aire.
Tapas Character con miniesferas de nieve
- Materiales: Bolita de telgopor (isopor) pequeña, marcadores indelebles (negro y naranja), pompones blancos miniatura.
Paso a paso
- Pinta la cara de Olaf (ojos, sonrisa y nariz de zanahoria) en la bolita de telgopor con los marcadores.
- Realiza una pequeña incisión en la base de la bolita e insértala en la punta superior de la tapa del plumón fijándola con un punto de pegamento.
- Pega dos pompones blancos diminutos en el cuerpo del plumón para simular sus botones de carbón.