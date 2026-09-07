5 ideas creativas para decorar tus plumones de Frozen paso a paso

Frozen es una de las producciones animadas que más adeptos ha logrado conseguir a lo largo de los años. Nacida en un mundo de ficción, este filme es el centro de un gran caudal de productos industrializados, pero también de manualidades e ideas DIY.

Noticias Tabasco del 6 de septiembre 2026

Además de Frozen, muchos personajes de fantasía son protagonistas de objetos de decoración y hasta disfraces en los que niños y adultos se introducen. Al respecto, y siempre apelando a la imaginación, hoy te contaremos cómo decorar tus plumones con inspiración en la película de animación producida por Walt Disney.

Ideas creativas de Frozen

Como se mencionó, la propuesta que se desarrollará a continuación invita a decorar tus plumones de Frozen. Se trata de una guía paso a paso de 5 ideas creativas que no solo cambiarán la estética de tus útiles sino que te entretendrán:

Plumón cetro de hielo

Materiales: Goma Eva (Foamy) diamantada azul o plateada, silicona fría y una gema plástica.

Paso a paso



Corta una tira de Goma Eva del alto del cuerpo del plumón y pégala alrededor para cubrir la etiqueta original. Dibuja y corta una estrella o un copo de nieve mediano en la misma Goma Eva. Pega el copo en la parte superior de la tapa del plumón. Agrega una gema plástica en el centro del copo para simular un diamante helado.

Varita de copo de nieve en relieve

Materiales: Taper de la tapa del plumón, silicona caliente, pintura acrílica blanca y purpurina (glitter) azul.

Paso a paso



Con la pistola de silicona caliente, dibuja la forma de un copo de nieve sobre la superficie lisa de la tapa o el cuerpo del plumón. Deja secar por 2 minutos hasta que la silicona quede firme y con volumen. Pinta el copo de silicona con acrílico blanco. Antes de que seque la pintura, espolvorea purpurina azul encima para darle brillo táctil.

Frozen en tus plumones

Las ideas anteriores son sólo una introducción a lo que puedes crear con imaginación. Esto se debe a que tus plumones pueden embellecerse de diversas maneras y sin perder el foco en Frozen. La fantasía del cine ahora está en tus manos y eres quien puede recrearla en simples pasos:

Capa flotante de Elsa

Materiales: Retazo de tul azul claro o blanco, cinta de raso fina (0.5 cm) y pegamento.

Paso a paso



Corta un rectángulo de tul de aproximadamente 8x5 cm. Haz un pequeño hilván o pliegue en un extremo corto para fruncir la tela como si fuera una capa. Pega el extremo fruncido en la base del clip de la tapa del plumón usando un punto de silicona. Amarra un trozo de cinta de raso formando un moño justo sobre la unión para ocultar el pegamento.

Plumón ventisca

Materiales: Cinta adhesiva transparente ancha, purpurina plateada fina y lentejuelas en forma de copos.

Paso a paso



Coloca un trozo de cinta adhesiva sobre una mesa con la cara pegajosa hacia arriba. Espolvorea un poco de purpurina y algunas lentejuelas de copo en el centro. Envuelve cuidadosamente el cuerpo del plumón con la cinta, asegurando que el brillo quede sellado por dentro sin hacer grumos. Presiona bien con los dedos para eliminar burbujas de aire.

Tapas Character con miniesferas de nieve

Materiales: Bolita de telgopor (isopor) pequeña, marcadores indelebles (negro y naranja), pompones blancos miniatura.

Paso a paso

