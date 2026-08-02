Paso a paso: cómo hacer una manta al crochet y reutilizar los hilos ya no usas

Hay personas que tienen la habilidad de ser muy habilidosas en las manualidades, y que lo demostrarán con cada técnica que lleven a cabo, y que podrán lograr grandes resultados. A su vez, hay quienes solamente le ponen mucho empeño, ya que les gusta hacer cosas por sus propios medios sin gastar demasiado y dentro de esto encontramos el tejido crochet, una de las técnicas más usadas. Para prepararte para el frío, te vamos a compartir la idea de cómo hacer una manta con hilos que ya no usas.

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Una de las manualidades más conocidas es el tejido y es que nos encontraremos con diversas técnicas donde cada una tiene su dificultad y características; pero una de las más buscadas es el tejido crochet, que consiste en utilizar solamente una aguja y con la cual se podrán crear lindas cosas, no sólo para la decoración, sino fabricar hasta mantas. Además, no es necesario ser un especialista para llevar adelante el tejido crochet.

Por si te estás preguntando, los beneficios que tiene la técnica crochet hay que mencionar que contribuye a reducir el estrés, mejora la concentración y es un gran estímulo para la creatividad. Además, es un arte manual que aporta beneficios tanto a nivel físico como mental y es por eso que ante la próxima llegada del invierno, te compartiremos cómo hacer una manta reutilizando hilos que ya no usas y te quedará algo lindo.

Elementos para tejer una manta de crochet

Aguja de crochet (ganchillo)

Lana o algodón utilizando hilos que ya no uses y que pueden ser de distintos colores

Tijera

Cómo tejer la manta a crochet