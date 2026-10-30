Cómo hacer una piñata casera de La Princesa y el Sapo, ideal para los cumpleaños infantiles

Una de las películas de Disney más queridas por muchas niñas es ‘La Princesa y el Sapo’, que fue estrenada en el año 2009 en todo el mundo y que se caracteriza por ser animada y cuenta la historia de Tiana y el príncipe que le pide que lo bese para que rompa el hechizo. Como se ha convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles, no puede faltar la piñata, el elemento decorativo por excelencia y que a continuación te compartiremos el paso a paso para que la hagas de este personaje.

Entre las características que debemos mencionar del film ‘La Princesa y el Sapo’, es que esta película de Disney se convirtió en una de las más populares, ya que fue la producción animada más moderna y que restauró de nuevo un interés por el modelo. De a poco, la personaje principal se convirtió en una de las más favoritas por las niñas y que comenzaron a incorporarla como decoración.

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Si hay algo que no puede faltar en las fiestas infantiles, son las piñatas, teniendo en cuenta que se pueden hacer con varios elementos sin tener que gastar tanto dinero. Y si tu hija es fanática de ‘La Princesa y el Sapo’, entonces es una buena opción para hacer esta piñata fácil, que les gustará a todos y que es una gran manualidad.

Materiales para la piñata casera de La Princesa y el Sapo

Cartón firme

Papel crepé en colores verde limón, verde fuerte, amarillo claro y dorado

Imagen impresa de alta calidad de Princesa Tiana y el sapo

Cinta adhesiva y silicona

Pegamento blanco o engrudo

Cuerda resistente

Tijeras o cúter

Cómo hacer la piñata de La Princesa y el Sapo