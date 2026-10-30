Cómo hacer una piñata casera de La Princesa y el Sapo, ideal para los cumpleaños infantiles
Es una temática muy elegida por las niñas y que podrás hacer con facilidad.
Una de las películas de Disney más queridas por muchas niñas es ‘La Princesa y el Sapo’, que fue estrenada en el año 2009 en todo el mundo y que se caracteriza por ser animada y cuenta la historia de Tiana y el príncipe que le pide que lo bese para que rompa el hechizo. Como se ha convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles, no puede faltar la piñata, el elemento decorativo por excelencia y que a continuación te compartiremos el paso a paso para que la hagas de este personaje.
Entre las características que debemos mencionar del film ‘La Princesa y el Sapo’, es que esta película de Disney se convirtió en una de las más populares, ya que fue la producción animada más moderna y que restauró de nuevo un interés por el modelo. De a poco, la personaje principal se convirtió en una de las más favoritas por las niñas y que comenzaron a incorporarla como decoración.
Manelyk le RECUERDA a Natalia Alcocer por hacer comentarios PASIVO AGRESIVO en La Granja VIP durante la Nominación
Si hay algo que no puede faltar en las fiestas infantiles, son las piñatas, teniendo en cuenta que se pueden hacer con varios elementos sin tener que gastar tanto dinero. Y si tu hija es fanática de ‘La Princesa y el Sapo’, entonces es una buena opción para hacer esta piñata fácil, que les gustará a todos y que es una gran manualidad.
Materiales para la piñata casera de La Princesa y el Sapo
- Cartón firme
- Papel crepé en colores verde limón, verde fuerte, amarillo claro y dorado
- Imagen impresa de alta calidad de Princesa Tiana y el sapo
- Cinta adhesiva y silicona
- Pegamento blanco o engrudo
- Cuerda resistente
- Tijeras o cúter
@artesanias.lia
por primera vez hicimos esta piñata♬ original sound - Artesanias Lia
Cómo hacer la piñata de La Princesa y el Sapo
- Dibujar la silueta en un cartón grande general de la piñata y que puede ser la silueta del vestido de Tiana o la forma de un sapo gigante
- Cortar tiras largas de cartón de 12 a 15 cm de ancho
- Armar el tambor uniendo las dos tapas de silueta usando las tiras de cartón por todo el borde fijándolas con cinta adhesiva
- Colocar la cuerda antes de decorar
- Cortar tiras de papel crepé de 5 cm de ancho y hacer pequeños cortes en uno de los bordes
- Empezar a pegar las tiras de abajo hacia arriba para crear ese efecto
- Combinar capas de amarillo claro en el centro y capas de verde limón a los costados
- Forrar los laterales usando papel crepé
- Pegar los rostros de los personajes sobre la piñata, añadir relieve y brillo