Kevyn Bicolor advierte a “Mono” Osuna en La Granja VIP: “Que sea la última vez que…”

Kevyn “Bicolor” Contreras pidió a Mario “Mono” Osuna que dejara de utilizar la palabra “payaso” para denigrar a otra persona en La Granja VIP. Durante una conversación con Adal Ramones, el comediante explicó que ese uso del término en una discusión con el deportista le había dolido y quiso expresar su inconformidad en nombre de sus compañeros de profesión.

¿Qué le reclamó Kevyn Bicolor a Mono Osuna en La Granja VIP?

Bicolor solicitó un espacio para hablar después de que el conductor explicara la resolución sobre el supuesto empujón que había señalado. Antes de desarrollar su reclamo, reconoció que lo que deseaba decir quizá no tenía relación con el asunto que estaban tratando. El granjero insistió en que quería ser escuchado y aclaró que, aunque su comentario pudiera parecer poco importante para otros, para él sí tenía valor. Entonces dirigió su petición al exfutbolista: “Que sea la última vez, Mono, que para denigrar a una persona usas el término payaso, en honor a mis compañeros”.

El supuesto EMPUJÓN de Mario “Mono” Osuna a Kevyn “Bicolor” Contreras; Granjeros reviven las acusaciones en La Granja VIP

Durante su intervención mencionó al famoso payaso Chicharrín (Gabriel Ramírez) y reiteró que su molestia estaba relacionada con el trato hacia quienes se dedican a esa actividad.

Mono respondió afirmando que su opinión sobre los payasos era positiva. “Yo admiro a los payasos, me encanta la comedia”, aseguró. Después insistió: “Que quede claro, admiro a los payasos y les tengo muchísimo respeto”.

Adal Ramones reconoció el derecho de Kevyn a expresar cómo se había sentido y, después de escuchar la respuesta de Mono, pidió cerrar el tema.

El reclamo estuvo relacionado con la actividad que Kevyn Contreras desarrolla fuera de La Granja VIP. Originario de Monterrey, el comediante se presenta como “Bicolor”, un personaje que se distingue por combinar el rojo y el azul en su vestuario y caracterización. Con sus espectáculos ha llegado a importantes escenarios como la Arena Monterrey y el Lunario del Auditorio Nacional.