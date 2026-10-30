Estas son las 3 mejores aplicaciones para hacer manualidades con los niños en casa

Para todos aquellos que tienen niños, saben que uno de los momentos más complejos y difíciles es poder mantenerlos entretenidos, y es que con el avance de la tecnología y el uso de los dispositivos electrónicos, no suelen divertirse con facilidad y eso es un gran problema. Es por este motivo que lo que nunca puede faltar son las manualidades, y es que con un poco de creatividad, podremos lograr algo realmente increíble y en este caso, te compartiremos cuáles son las aplicaciones que puedes descargar y combinar con la tecnología.

Tal como lo mencionábamos, las manualidades en los niños es algo que no puede faltar, y es que es algo clave para su desarrollo cognitivo, intelectual y porque les permitirá aprender de muchas cosas nuevas. Por otro lado, esto compite con las tecnologías y es que los dispositivos han ganado un terreno importante, desplazando cada vez más el trabajo y que puede tener consecuencias para ellos.

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Importancia de aplicaciones de manualidades con los niños

Si quieres complementar la tecnología con las manualidades en los niños, lo que puedes hacer es descargarte algunas aplicaciones y que de alguna manera, es una forma de mantenerlos ocupados y a la vez aprendiendo; sumado a que cuentan con muchas tareas para que los más pequeños puedan realizar. Por este motivo, te dejaremos cuáles son esas tres apps que debes descargar y trabajar en casa.

3 aplicaciones para hacer manualidades con los niños

Aprende a hacer manualidades: es una app que ofrece varias opciones para que los niños hagan manualidades; podrás filtrar actividades por edad, desde preescolar hasta adolescentes y en donde encontrarás imágenes detalladas de los materiales que tienes que usar. Las manualidades son hechas a mano.