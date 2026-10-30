10 ideas para hacer bufandas de crochet largas o triangulares

Las bufandas de crochet son una excelente opción para crear accesorios personalizados y complementar tus looks durante los días fríos. Puedes elegir entre diferentes puntos, colores y formas para conseguir diseños originales.

Si buscas inspiración para tu próximo proyecto tejido, estas 10 ideas de bufandas largas o triangulares te ayudarán a encontrar tu modelo favorito. Anímate a crear una pieza única con tus propias manos.

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¿Qué elementos se necesitan para hacer bufandas al crochet?

Para hacer bufandas al crochet necesitas lana o hilo del grosor y color que prefieras, una aguja de crochet adecuada al material y una tijera. También puedes utilizar una aguja lanera para esconder los extremos del tejido y una cinta métrica para controlar el largo y el ancho de la pieza. Si deseas agregar flecos, necesitarás hilo adicional.

¿Cómo hacer bufandas de crochet?

A continuación, repasaremos los 10 diseños de bufandas que serán tendencia este invierno:

Bufanda rectangular con flecos

Este modelo clásico se realiza con cadenetas y puntos altos que forman un tejido sencillo. Los flecos en los extremos aportan movimiento y un detalle decorativo.

Bufanda ancha con flecos

Una propuesta de formato amplio y textura pequeña, ideal para quienes buscan una prenda que permita envolver el cuello. Su diseño en un solo color destaca el dibujo del tejido.

Bufanda multicolor con flores

Este diseño combina flores tejidas, diferentes tonalidades y tiras colgantes en los extremos. Es una alternativa original para crear un accesorio lleno de color y detalles artesanales.

Bufanda infinita dos colores

Su formato cerrado permite llevarla alrededor del cuello sin dejar extremos sueltos. La combinación de tonos crema y verde azulado resalta la textura de los puntos.

Bufanda corta cruzada

Este modelo incorpora una abertura por la que se introduce uno de sus extremos para sujetarlo. Su tejido acanalado le da una apariencia diferente y permite llevarla sin hacer nudos.

Bufanda unisex con puntos en relieve

Una opción rectangular que utiliza puntos con relieve para conseguir una textura marcada. Su diseño de un solo color permite apreciar los detalles del tejido.

Cuello triangular

Este accesorio combina la forma de un pañuelo triangular con un cuello cerrado. Su tejido de esquina a esquina y los cambios de color crean un diseño original.

Cuello de crochet con trenzas

Las trenzas en relieve son el detalle principal de este modelo voluminoso. El tono claro permite destacar los puntos y las formas del tejido.

Pañuelo triangular con borde de abanicos

Este pañuelo combina franjas caladas con diferentes texturas y un borde decorativo de abanicos. Puedes utilizarlo alrededor del cuello o extenderlo sobre los hombros.

Cuello Indiana bicolor

Este diseño combina una base de color claro con un detalle diagonal en otro tono. El contraste permite destacar el tejido y conseguir un accesorio fácil de combinar.