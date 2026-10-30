Manelyk González se enfrenta a Natalia Alcocer en La Granja VIP: “Tú no me vas a decir cuándo callarme”

Manelyk González y Natalia Alcocer continuaron con los reclamos fuera de las dinámicas de La Granja VIP. Entre comentarios sobre lo que acababan de decirse y cuestionamientos a la manera de responder de cada una, Manelyk lanzó una frase dirigida a su compañera: “Tú no me vas a decir cuándo callarme, peladita”.

El intercambio se sumó a los señalamientos que ambas habían hecho frente a sus compañeros. Durante la jornada del 29 de octubre, González eligió a Natalia en “Echar Tierra”, la dinámica previa al Juego de La Salvación, y cuestionó lo que consideraba una contradicción entre su discurso de apoyo a las mujeres y algunos de sus comentarios.

¿Qué se dijeron Manelyk y Natalia Alcocer el 29 de octubre en La Granja VIP?

En ese cara a cara, Manelyk le reprochó a Alcocer que hablara de no opinar sobre cuerpos ajenos y de cuidarse entre mujeres, mientras que, desde su perspectiva, hacía comentarios pasivo-agresivos. La discusión pasó al terreno personal cuando Mane le preguntó: “¿Te acuerdas quién te dejó y no te reconoció?”, sin precisar a quién se refería.

Manelyk se va CONTRA Natalia Alcocer diciéndole que es “METICHE y TRAICIONERA” en La Granja VIP

Al terminar la dinámica, Natalia retomó ese señalamiento y le exigió que aclarara sus palabras: “¿Pero quién me dejó?”. “Pues tú te lo sabes, ¿para qué lo repito?”, respondió Manelyk. Alcocer rechazó la afirmación y aseguró que nadie la había dejado, mientras su compañera insistía: “Ya dio el show, bebé. Relájate”.

¿Qué había pasado antes entre Manelyk González y Natalia Alcocer?

Las diferencias ya estaban documentadas desde el 26 de octubre. En un enfrentamiento anterior, Manelyk acusó a Natalia de hablar mal de ella y le exigió que cualquier comentario se lo hiciera directamente. A su vez, la influencer calificó a Alcocer de “cobarde y mentirosa”.

Después de aquella discusión, Natalia expresó que no quería continuar con los enfrentamientos y se refirió a su compañera como una persona “corriente”. Por su parte, Mane también habló del distanciamiento ante su grupo de amigos de La Granja Vip.