Fin del reinado de las paredes blancas: esta es la nueva tendencia para decorar en el hogar

Las paredes blancas, se han convertido durante muchos años, en la tendencia en decoración de interiores, y es que son muy fáciles de aplicar en todos los hogares, se puede combinar con todo tipo de muebles y logrará una mayor amplitud visual en todos los espacios. Sin embargo, pese a todas las ventajas que tiene, los expertos aseguran que este clásico color quedará en el olvido y será reemplazado por un nuevo color en las paredes que será tendencia y reinará durante este otoño.

Tal como lo mencionábamos, las paredes cumplen un rol clave dentro del hogar y es que la decoración no debe dejarse de lado en este sitio, ya que se pueden elegir todo tipo de colores, pero hay que tener en cuenta el espacio con el que contemos y cómo los vamos a combinar con los muebles de la casa y también con los adornos. Y sin dudas que uno de los colores más elegidos es el blanco.

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Entre las ventajas que debemos mencionar de las paredes blancas es que ofrece múltiples beneficios estéticos y funcionales; como una mayor luminosidad ya que refleja la luz natural y artificial; dan la sensación de mayor amplitud ayudando a que los espacios pequeños parezcan más amplios; y versatilidad y atemporalidad, debido a que nunca pasa de moda. Sin embargo, este color quedará en el olvido, porque hay un nuevo color que se usará para pintar las paredes.

Cuál es la tendencia en decorar las paredes

De acuerdo a los especialistas en decoración, las paredes blancas quedaron en el pasado y estamos hablando del color drenching, que consiste en aplicar un solo tono o variantes muy cercanas en casi todas las superficies de la habitación; por lo que el color dejará de ser un simple detalle y pasará a ocupar el centro de la escena, generando atmósfera uniforme y con personalidad.

Qué características tiene el color drenching

En relación a las características que debemos mencionar de este color drenching en las paredes, en decoración es que apunta a unificar visualmente el ambiente; en donde las paredes, el cielorraso, las molduras pueden pintarse del mismo color logrando una composición continua y sin cortes visuales. Además, los expertos aseguran que debe recubrir un ambiente en un mismo color.