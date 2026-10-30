Pablo Montero da su versión sobre lo que le dijo a Bebeshita en La Granja VIP: “Nunca dije ‘ay, qué buena que estás’”

Pablo Montero explicó qué palabras, según su versión, le dirigió a Daniela Alexis, “Bebeshita”, durante una conversación en La Granja VIP. El cantante reconstruyó el intercambio y rechazó haber hecho un comentario para expresarle que le parecía atractiva, un tema que también había surgido durante los señalamientos de su compañera en La Asamblea.

¿Qué dijo Pablo Montero sobre su conversación con Bebeshita en La Granja VIP?

Al recordar el episodio, el intérprete aseguró que su comentario consistió en pedirle a Daniela que se colocara frente Kevyn Contreras "Bicolor" para que este pudiera verla con la ropa que llevaba.

“Si andas vestida así, ve y póntela a este cabrón ahí enfrente para que te vea bien como andas vestida”, sostuvo al reproducir lo que, de acuerdo con su explicación, le había dicho.

Montero insistió en que esas palabras no incluyeron un elogio sobre su apariencia. “Nunca dije: ‘Ay, qué buena te veo’. O sea, ‘qué linda te ves’, ni siquiera eso”, afirmó.

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¿Qué pasó entre Pablo Montero y Bebeshita durante La Asamblea?

Durante La Asamblea del miércoles 28 de octubre, Bebeshita nominó al cantante y cuestionó su comportamiento. En su intervención aseguró que percibía miradas de atracción hacia ella. Montero lo negó y respondió que no era su tipo.

La conversación también abrió una diferencia sobre lo ocurrido entre ambos antes de participar en el programa. La creadora de contenido aseguró que Pablo la había invitado a salir años atrás; él sostuvo que únicamente había acudido a uno de sus conciertos y entrado al camerino. Mientras ella afirmó que existió un acercamiento, el intérprete rechazó que hubieran tenido un pasado sentimental.

El asunto ya había sido abordado por el cantante en una charla con Natalia Alcocer, con quien mantiene una relación en La Granja. En aquella conversación negó haber tenido un romance con Daniela.

Por su parte, Bebeshita reconoció posteriormente que algunas de sus declaraciones pudieron incomodar a terceros. Aunque consideró que se había excedido, también explicó que decidió arriesgarse durante la nominación para intentar obtener el reconocimiento de El Más Gallito.

