No tires los tubos de papel de baño: cómo hacer un capibara de cartón para sorprender a los niños
Podrás reutilizar este objeto en un regalo lindo para los más pequeños.
La técnica DIY o ‘Hazlo tú mismo’ es una de las más populares del último tiempo y que es utilizada cada vez más por las personas que quieren reciclar objetos que creían en desuso, como así también para ahorrar dinero y apelar a la creatividad. No es necesario ser un experto en manualidades para crear algo, y en este caso, te vamos a traer una idea para que puedas sorprender a los niños y tiene que ver con reutilizar tubos de papel de baño y crear un capibara.
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Tal como lo mencionábamos, las ventajas que tiene la técnica DIY es que podremos reutilizar todo tipo de objetos para convertirlos en adornos decorativos para la casa, como así también en regalos para los más pequeños y crear figuras sorprendentes. Como todos en casa tenemos rollos de papel higiénico, no es necesario tirar el cartón una vez que se agote, ya que le podremos dar una nueva vida y convertirnos en un especialista en manualidades.
Si hay algo que les fascina a los más pequeños es el capibara, un animal que se ha ganado el cariño por su aspecto tierno y porque puede encontrarse en su figura animada, convirtiéndose en temática de decoración. Por eso, te vamos a compartir esta idea DIY que consiste en reutilizar los tubos de papel higiénico en un lindo capibara y que sorprendas a los niños.
Elementos para hacer un capibara de cartón
- Tubo de cartón de papel higiénico
- Cartón
- Tapas de botella
- Papel o cartón marrón
- Pegamento
- Tijeras
- Marcador negro
Cómo reutilizar tubos de papel higiénico en un capibara pic.twitter.com/ioKu7dDcWF— ShowMundial (@ShowmundialShow) July 30, 2026
Cómo hacer el capibara de cartón
- Cubrir el tubo de cartón con papel o cartón marrón y pegar bien
- Cortar un círculo de cartón para la cara y dibujar el hocico, para pegarlo en el extremo del tubo
- Cortar y pegar dos orejas de cartón en la parte superior de la cabeza
- Dibujar los ojos con marcador negro o usar papel negro y pegarlos
- Usar tapas de botellas para hacer las patas; pegar cuatro tapas en la parte inferior
- Agregar detalles con marcador para simular el pelaje y estará listo
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