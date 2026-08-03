No tires los tubos de papel de baño: cómo hacer un capibara de cartón para sorprender a los niños

La técnica DIY o ‘Hazlo tú mismo’ es una de las más populares del último tiempo y que es utilizada cada vez más por las personas que quieren reciclar objetos que creían en desuso, como así también para ahorrar dinero y apelar a la creatividad. No es necesario ser un experto en manualidades para crear algo, y en este caso, te vamos a traer una idea para que puedas sorprender a los niños y tiene que ver con reutilizar tubos de papel de baño y crear un capibara.

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Tal como lo mencionábamos, las ventajas que tiene la técnica DIY es que podremos reutilizar todo tipo de objetos para convertirlos en adornos decorativos para la casa, como así también en regalos para los más pequeños y crear figuras sorprendentes. Como todos en casa tenemos rollos de papel higiénico, no es necesario tirar el cartón una vez que se agote, ya que le podremos dar una nueva vida y convertirnos en un especialista en manualidades.

Si hay algo que les fascina a los más pequeños es el capibara, un animal que se ha ganado el cariño por su aspecto tierno y porque puede encontrarse en su figura animada, convirtiéndose en temática de decoración. Por eso, te vamos a compartir esta idea DIY que consiste en reutilizar los tubos de papel higiénico en un lindo capibara y que sorprendas a los niños.

Elementos para hacer un capibara de cartón

Tubo de cartón de papel higiénico

Cartón

Tapas de botella

Papel o cartón marrón

Pegamento

Tijeras

Marcador negro

Cómo reutilizar tubos de papel higiénico en un capibara pic.twitter.com/ioKu7dDcWF — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 30, 2026

Cómo hacer el capibara de cartón