No tires el algodón que no usas: haz un portalápices ideal para el regreso a clases
Es clave para tener una buena organización dentro del hogar y para la zona de estudio de tu hijo.
Los niños ya han vuelto a clases y esto es una alegría para los padres que ya no sabían que actividad darle a sus hijos para que se mantuvieran entretenidos. A su vez, muchos todavía están realizando la compra de los últimos útiles escolares no sólo para llevar sino para tener en casa y mantener todo ordenado. Lo que seguro no puede faltar son los portalápices y en lugar de comprarlos, te vamos a compartir la idea de hacer uno casero usando solamente algodones.
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Las clases en México comenzaron el pasado lunes 31 de agosto, para todos los niveles educativos del país, y sin dudas era un momento esperado por millones de niños que querían reencontrarse, como así también estrenar sus útiles personalizados bajo algún personaje. Pero, en casa se pude decorar la zona de estudio, y colocar todos los elementos que necesitamos, como es el caso de los portalápices.
A la hora de hacer las tareas en casa, tener todo ordenado será fundamental para que no se pierda tiempo ordenando las cosas, por lo que debemos asegurarnos que todo esté en su lugar y una de las mejores formas de hacerlo, es teniendo un portalápices para colocar los útiles y en este regreso a clases, no es necesario gastar dinero en comprarlos, sino que podrás usar algodones y crear algo lindo. A continuación, te dejaremos el paso a paso ylos materiales.
Elementos para el portalápices
- Algodones
- Vaso de plástico de tamaño pequeño
- Pegamento
- Marcadores para los detalles
Así podrás hacer un portalápices con algodón pic.twitter.com/bDOxhbL6Tt— ShowMundial (@ShowmundialShow) September 10, 2026
Cómo hacer el portalápices con algodón
- Tomar el vaso de plástico y aplicar pegamento en toda su superficie sin dejar espacio
- Comenzar a colocar sobre el vaso hasta cubrir toda la superficie hasta que parezca una nube
- Dibujar un rostro tierno sobre el frente utilizando marcadores
- Agregar algodones en la parte inferior extendiendo hacia los costados
- Dejar que se seque
- Introducir lápices, crayones, lápices de colores, marcadores, plumas
@jugandoconnao DIY✨⭐Lindo Portalápices🤩 #suscribeteamicanaldeyoutube #diy #manualidades ♬ sonido original - Jugando con Nao