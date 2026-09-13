No tires el algodón que no usas: haz un portalápices ideal para el regreso a clases

Los niños ya han vuelto a clases y esto es una alegría para los padres que ya no sabían que actividad darle a sus hijos para que se mantuvieran entretenidos. A su vez, muchos todavía están realizando la compra de los últimos útiles escolares no sólo para llevar sino para tener en casa y mantener todo ordenado. Lo que seguro no puede faltar son los portalápices y en lugar de comprarlos, te vamos a compartir la idea de hacer uno casero usando solamente algodones.

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Las clases en México comenzaron el pasado lunes 31 de agosto, para todos los niveles educativos del país, y sin dudas era un momento esperado por millones de niños que querían reencontrarse, como así también estrenar sus útiles personalizados bajo algún personaje. Pero, en casa se pude decorar la zona de estudio, y colocar todos los elementos que necesitamos, como es el caso de los portalápices.

A la hora de hacer las tareas en casa, tener todo ordenado será fundamental para que no se pierda tiempo ordenando las cosas, por lo que debemos asegurarnos que todo esté en su lugar y una de las mejores formas de hacerlo, es teniendo un portalápices para colocar los útiles y en este regreso a clases, no es necesario gastar dinero en comprarlos, sino que podrás usar algodones y crear algo lindo. A continuación, te dejaremos el paso a paso ylos materiales.

Elementos para el portalápices

Algodones

Vaso de plástico de tamaño pequeño

Pegamento

Marcadores para los detalles

Así podrás hacer un portalápices con algodón pic.twitter.com/bDOxhbL6Tt — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 10, 2026

Cómo hacer el portalápices con algodón