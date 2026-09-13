Mucho antes de convertirse en uno de los rostros conocidos de la televisión mexicana, Julio Camejo tuvo una vida muy ligada a la danza, el deporte y el esfuerzo. Durante su juventud en Cuba, el actor comenzó a formarse en el mundo artístico y llegó a dedicarse profesionalmente al baile, una disciplina que marcó sus primeros años. Su camino, sin embargo, dio un giro inesperado cuando sufrió una lesión que prácticamente puso fin a sus aspiraciones dentro del ballet clásico. A partir de ese momento, Camejo tuvo que buscar una nueva dirección profesional, hasta encontrar en la actuación una oportunidad para continuar desarrollando su talento.

De bailarín en Cuba a actor en México

Julio Camejo se formó desde adolescente en la danza y estudió en la Escuela Nacional de Arte (ENA) de Cuba. Su preparación estuvo enfocada principalmente en el ballet y el baile, actividades que combinaba con su faceta deportiva y que lo llevaron a perseguir una carrera profesional.

¿Lo reconoces? Así se veía Julio Camejo cuando era joven|Pinterest

Pero a los 19 años sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, una lesión que frenó su trayectoria en el ballet clásico y lo obligó a replantear sus planes. Aunque aquel accidente significó un duro golpe, también terminó marcando el inicio de una nueva etapa en su vida. Después emigró a México y se instaló en Cancún, donde tuvo que comenzar prácticamente desde cero. Durante esa época trabajó por las noches limpiando albercas y también como toallero en hoteles mientras buscaba oportunidades para continuar dentro del mundo artístico.

Su talento para el baile finalmente le abrió una puerta importante. Camejo comenzó a participar en audiciones y posteriormente tuvo la oportunidad de trabajar como bailarín y coreógrafo junto a Thalía, incluso en proyectos relacionados con la telenovela Rosalinda, de 1999. Con el tiempo, el cubano también decidió prepararse en actuación, disciplina que terminaría convirtiéndose en una parte fundamental de su carrera en México. Así comenzó a dejar atrás la imagen del joven bailarín que había llegado al país en busca de oportunidades para construir una trayectoria frente a las cámaras.

Hoy, mientras participa en La Granja VIP, resulta interesante conocer ese pasado y recordar que antes de convertirse en actor, Julio Camejo recorrió un camino marcado por la danza, una lesión y varios trabajos que realizó mientras intentaba abrirse paso en México. Su historia muestra que aquella etapa de juventud estuvo muy lejos de ser sencilla y que, tras perder una de sus principales pasiones, encontró en la actuación una nueva manera de mantenerse ligado al espectáculo.