Estos son los 5 mejores vegetales para sembrar en noviembre y cosechar durante el invierno

En México, noviembre marca el inicio de una etapa más fresca en buena parte del país, aunque las temperaturas varían considerablemente entre el norte, el centro, las zonas altas y las regiones costeras. Por eso, elegir sembrar vegetales que toleren el frío moderado es clave para mantener un huerto productivo durante el invierno.

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Entre las opciones más convenientes se encuentran las hortalizas de hoja y algunas raíces. Estas suelen desarrollarse mejor cuando el clima no es demasiado caluroso.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y organismos de investigación agrícola como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) indican que las fechas de siembra deben ajustarse al clima local y a la variedad elegida.

¿Qué vegetales conviene sembrar en noviembre para cosechar en invierno?

Estas 5 hortalizas son buenas candidatas para un huerto doméstico durante la temporada fresca. Los tiempos de cosecha de los vegetales son aproximados y pueden cambiar según la variedad, el clima y el manejo.



Espinaca: tolera bien las temperaturas frescas y puede cosecharse aproximadamente entre 40 y 60 días después de la siembra. Prefiere suelo húmedo, pero con buen drenaje. Lechuga: se adapta a climas templados y frescos. Algunas variedades pueden estar listas en alrededor de 45 a 70 días; conviene protegerlas de heladas intensas. Rábano: es una de las opciones más rápidas para el huerto. Según la variedad, puede cosecharse entre 25 y 45 días después de sembrar. Zanahoria: necesita un suelo suelto, profundo y sin piedras para que las raíces crezcan rectas. Su cosecha suele tardar entre 70 y 100 días. Acelga: se adapta a distintas condiciones y permite cortar hojas de manera gradual. Las primeras hojas pueden recolectarse aproximadamente entre 50 y 70 días después de la siembra.

¿Cómo cuidar el huerto durante el invierno?

El frío moderado favorece el desarrollo de muchas hortalizas, pero las heladas, el exceso de humedad y los cambios bruscos de temperatura pueden afectar el cultivo. Para mejorar las posibilidades de cosecha, es importante observar las condiciones de la zona y adaptar los cuidados.



Elige un lugar soleado: procura que las plantas reciban varias horas de luz al día, especialmente durante los meses con días más cortos.

procura que las plantas reciban varias horas de luz al día, especialmente durante los meses con días más cortos. Prepara el suelo: utiliza tierra suelta, con materia orgánica y buen drenaje. Esto ayuda a evitar que el agua se acumule alrededor de las raíces.

utiliza tierra suelta, con materia orgánica y buen drenaje. Esto ayuda a evitar que el agua se acumule alrededor de las raíces. Riega con moderación: revisa la humedad antes de regar; durante el invierno, la tierra puede tardar más en secarse.

revisa la humedad antes de regar; durante el invierno, la tierra puede tardar más en secarse. Protege de las heladas: en regiones frías o de altura, usa una cubierta ligera o coloca las macetas en un sitio resguardado durante las noches de temperaturas bajas.

en regiones frías o de altura, usa una cubierta ligera o coloca las macetas en un sitio resguardado durante las noches de temperaturas bajas. Ajusta la siembra a tu región: en zonas cálidas del país, noviembre puede ofrecer condiciones favorables; en áreas con heladas frecuentes, conviene revisar el calendario local y considerar variedades resistentes.

Con una selección adecuada y cuidados sencillos, noviembre puede ser el punto de partida para un huerto de invierno. Espinacas, lechugas, rábanos, zanahorias y acelgas permiten aprovechar la temporada fresca y cosechar vegetales en casa durante los meses siguientes.