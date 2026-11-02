¿Confirma infidelidad? José Eduardo Derbez da inesperado mensaje sobre su separación de Paola Dalay

El domingo el escándalo se hizo presente en la relación que sostenían José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Aunque en un inicio se habló de las pruebas de infidelidad de parte de la mamá de la pequeña Tessa… el video que se compartió en redes aclaró que ya llevaban un tiempo separados. Sin embargo, hoy el comediante habló de lo ocurrido. He aquí sus declaraciones.

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¿José Eduardo Derbez confirmó infidelidad de parte de Paola Dalay?

Horas después de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaran con un video que básicamente ya estaban separados, el comediante habló frente a la prensa para indicar sobre lo sucedido. Aunque el eje principal se enfocó en la infidelidad, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo negó contundentemente que esa fuera la causa.

“Acordamos terminar la relación… Hay momentos de subir y bajar de una relación, y aquí tocó bajar… Pero estamos muy bien, somos muy amigos y nos llevamos muy bien… Hay momentos donde uno está bien y uno está mal... A lo que yo me dedico es hacer reír a la gente y el show tiene que continuar, siempre”.

Justamente, José Eduardo Derbez habló de aquellos momentos donde la prensa indicaba de problemas en medio de la relación. El joven de 34 años aclaró que estaban viendo cómo resolver y existía tal intención. Sin embargo, este fin de semana se confirmó la ruptura de una relación de cerca de 7 años. Ante eso, muchos cuestionan lo ocurrido con Paola Dalay en la Fórmula 1.

#polemica #espectaculos #ultimahora ♬ original sound - Junket @eljunket José Eduardo Derbez rompió el silencio de primera mano para El Junket tras confirmarse su separación. Con total franqueza, el conductor desmintió categóricamente los rumores sobre una presunta infidelidad y reveló por qué tomaron caminos distintos tras meses de intentar salvar la relación. #joseeduardoderbez

¿Por qué dicen que Paola Dalay le fue infiel a José Eduardo Derbez?

Todo esto empezó porque el fin de semana se filtraron imágenes de Paola con César Romo, quien es identificado como futbolista. Esto provocó que se hablara de una infidelidad, razón por la que decidieron sacar el video donde anunciaban su separación. Algunos reportes aseguran que ya estaban en un proceso de alejamiento y hoy ya no eran pareja como tal. Por ello, José Eduardo Derbez indicó que no hubo infidelidad de nadie. Sin embargo, muchos cuestionan si Dalay ya está noviando con el jugador de la Raniza de la Kings League Américas.