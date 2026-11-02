Él es el futbolista que habría causado la separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez

Sin lugar a dudas un escándalo que sacudió el medio desde el fin de semana fue lo que en un inicio algunos tacharon de infidelidad, pero que poco a poco se tornó en una aclaración por parte de la pareja. Y es que tras ver a Paola Dalay con César Romo (futbolista), ella y José Eduardo Derbez anunciaron que ya no estaban juntos.

“Hay cosas que terminan”; José Eduardo Derbez rompe el silencio tras anunciar su ruptura con Paola Dalay

¿Quién es César Romo, presunta nueva pareja de Paola Dalay?

La familia Derbez enfrentó un nuevo escándalo del que muchos buscan reacciones y respuestas, pues el fin de semana se vio a Paola Dalay con César Romo. Eso causó un bombazo en redes y medios de comunicación en general, pues hasta ese momento no había ningún anuncio de separación por parte de la pareja.

El hombre que ganó relevancia mediática el fin de semana es César Romo, jugador dentro de las actividades de la Kings League Américas. Se desempeña como defensa, mide 1.75 y se indica que es nacido en 1995 (30 años). Juega para el equipo de La Raniza, donde han estado involucrados influencers como Alana Flores o El Barca.

Según el recuento de los hechos, Paola Dalay compartió una imagen (aunque otros aseguran que fue César quien lo hizo en Close Friends) con César en las actividades del Gran Premio de la Fórmula 1 en Ciudad de México. Dicho impacto mediático, habría sido el que provocó el video que posteriormente tuvo a Paola y a José Eduardo Derbez aclarando que ya no estaban juntos.

¿Paola Dalay dejó a José Eduardo Derbez por César Romo?

Aunque no hay una confirmación oficial de que Paola Dalay y César Romo sostengan una relación amorosa, ambos estuvieron juntos en el evento deportivo de automovilismo en la capital mexicana. Entonces, eso se traduce como una cita, mientras los rumores indican que él fue el culpable de la separación de la pareja. Sin embargo, en el video que subieron para decir que ya no están juntos… José Eduardo aseguró que no hubo infidelidad por parte de ninguno de los dos padres de la pequeña Tessa.