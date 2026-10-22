Las maquilladoras coinciden: el delineado con ala gruesa ya no identifica una moda sino una generación

En el mundo del maquillaje nos encontramos con el delineado como parte importante del look, uno de los más utilizados es el de ala gruesa o también conocido como cat eye. Este estilo marca a una generación y continúa reinventándose.

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Durante mucho tiempo el trazo negro que se extiende al extremo del ojo se posiciono como uno de los favoritos. El mismo se caracteriza porque intensifica la mirada y aporta dramatismo.

¿Por qué el delineado con ala gruesa es generacional?

Por medio de las redes sociales es que se popularizó esta técnica ya que se podía encontrar con los tutoriales y diversas recomendaciones para obtener el mejor resultado.

Cabe destacar que este estilo también rescata características de épocas anteriores y de figuras populares. Es por esto que para algunas personas este delineado evoca los años 2000 y para otros es un clásico que no pierde vigencia.

El delineado claramente dejó de ser una novedad y se instaló como una rutina de muchas personas. El ala gruesa permite transmitir diferentes estilos, desde una apariencia sofisticada hasta una imagen más rebelde o alternativa.

Este delineado es versátil.|Pinterest

Esta técnica de maquillaje es muy versátil ya que puede realizarse con líneas geométricas, trazos alargados o terminaciones más difuminadas. Además, podrás combinarlas con diferentes sombras.

Un clásico que se reinventa

Cabe destacar que las tendencias de la actualidad no vienen a reemplazar estilos anteriores, sino que algunas vienen a hacer algunas modificaciones como cambiar el grosor, la forma y el acabado. Lo importante es que se destaca la mirada.

El cat eye se instaló como un código visual que distintas generaciones adoptan y reinterpretan. Su permanencia demuestra que el maquillaje no solo sigue tendencias: también refleja identidad, creatividad y expresión individual.

De esta manera es que queda marcado por los profesionales que el cat eye es una cuestión generacional que se ha mantenido durante mucho tiempo y parece que seguirá.