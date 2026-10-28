¿Las arañas aparecen en temporada de frío? Así puedes alejarlas

Aunque existe un pensamiento algo negativo hacia estos seres, como todo lo que se encuentra en el ecosistema natural… tiene una razón de ser. Por ello, a continuación se explica porque las arañas suelen aparecer de manera más clara en la temporada de frío. Y al mismo tiempo, se indicará cómo puedes alejarla de tus espacios más cómodos, esto para que no te sientas inseguro.

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¿Es cierto que las arañas aparecen de forma regular cuando hace frío?

La respuesta inmediata es sí y esto tiene algunas explicaciones. Los expertos en arañas, indican que en esta época del año los machos están en etapa reproductiva y se desplazan para buscar hembras. Por ello se les ve constantemente en pisos y paredes.

El Museo Burke indica que esto no significa necesariamente que estés en medio o seas propenso a una invasión. Se debe recordar que estos animales pasan una buena parte de su tiempo escondidos, ya sea en grietas, espacios poco frecuentados o detrás de muebles o electrodomésticos.

Dependiendo la zona, incluso huyen de los climas más extremos que suelen presentarse en la calle o jardines, buscando un espacio más tranquilo dentro del hogar. Es decir, pueden trasladarse para encontrar refugio o también alimento que no está al alcance fuera de tu casa.

¿Cómo alejar a las arañas de tu hogar?

Aunque se indica que las arañas en general no son causal de riesgo en zonas como el centro de México (acude con un profesional de la salud ante cualquier infortunio), he aquí algunos tips para que las alejes de tus espacios más seguros en el hogar.