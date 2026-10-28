Estas son las mejores versiones del Ojo de Gato; luce uñas alternativas a finales de 2026

Algunas personas se mantienen durante largos periodos con un estilo, pero otras sí buscan adaptarse a las tendencias y una de esas tiene como protagonistas a las uñas estilo Ojo de Gato. Por ello, he aquí tres variantes que le puedes dar a tu estilo, acudiendo a este uso que se popularizó en la última década. Aplica las que más te gusten y también dale una esencia digna de tu persona.

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¿Cómo darle vuelta a las uñas estilo Ojo de Gato para fin de año?

Recordando que esta tendencia llegó desde Asía alrededor de 2015 y 2016, el magnetismo con esmaltes de gel con partículas metálicas brindó un brillo espectacular, iridiscente y en movimiento, mismo que cautivó a muchas mujeres. Por ello, he aquí 3 propuestas para variarle al estilo Ojo de Gato con rumbo al cierre de 2026.

Uñas Ojo de Gato al Estilo Terciopelo

Para lograr que en este estilo exista un acabado aterciopelado, los expertos recomiendan aplicar los destellos del esmalte distribuidos a lo largo de toda la uña. Con esto, se rompe el estilo clásico de Ojo de Gato, situación que provoca un resultado suave que simula la textura de dicha tela de donde se inspira.

Uñas Ojo de Gato al Estilo Aura

En esta segunda propuesta, se tiene en mente las impresionantes imágenes que se generan con las auroras boreales. Dicho espectáculo natural busca aplicarse en tus manos a través de las uñas. Por ello se requiere de una base oscura o clara, pero con la intención de generar profundidad con una sensación lechosa, misma que se reforzará con un acabado tipo cristal.

Uñas Ojo de Gato al Estilo Francesa

Mientras que la última propuesta de uñas Ojo de Gato cuenta con una inspiración en un estilo clásico. Por ello, dicha esencia pulida y limpia que utiliza la forma francesa, se puede convertir en el estilo que se propone con una aplicación de esmalte metálico directamente sobre la punta. O incluso puedes pintar toda la uña, poniendo imanes de manera puntual para formar una sonrisa.