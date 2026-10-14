Maquillaje de halloween fácil, rápido y bonito para niñas fans de KPop Demon Hunters

Si tu pequeña es fan de KPop Demon Hunters y quiere lucir como toda una Guerrera del KPop durante estas celebraciones de Halloween, no necesitas comprar un disfraz costoso ni pasar horas frente al espejo para recrear un maquillaje , así que quédate aquí para que te des idea de algunas ideas de maquillaje sin tener que preocuparte por dañar la piel de la menor.

Si buscas recrear el maquillaje de Rumi, Mira o Zoey podrás lograrlo con unos cuantos productos de maquillaje infantil, colores inspirados en las protagonistas y utilizar pequeños detalles creativos para conseguir un resultado bonito y llamativo adecuado a la edad que tienen.

Recuerda que lo principal es cuidar la piel de la menor por eso te recomendamos que no utilices bases o incluso pestañas postizas, ya que con este tipo de productos podrían ser agresivos, solo enfócate en darle vida a los ojos con algunas sombras, gloss o lipstick.

3 ideas de maquillaje fáciles inspirados en KPop Demon Hunters para niñas en Halloween

1.- Maquillaje de Rumi:

Rumi es una de las favoritas para recrear un maquillaje inspirado en las cazadoras de demonios. Para conseguir su estilo, utiliza sombras violetas o rosadas de maquillaje infantil, aplicadas suavemente sobre los párpados. Puedes añadir un toque de brillo cosmético apto para la edad y un delineado muy discreto con un producto adecuado. Si quieres destacar más el maquillaje puedes crear líneas en el rostro con los mismo colores, lila y rosa para dar esa apariencia de “demonio”.

2.- Maquillaje Mira

Para recrear el maquillaje de Mira apuesta por sombras y delineador rosa aplica una pequeña cantidad de sombra sobre el párpado y difumina suavemente. Aplica un poco de blush y gloss en los labios.

3.-Maquillaje Zoey

Otro maquillaje natural que funciona muy bien en la piel infantil es el de Zoey ya que no solo harás uso del maquillaje, sino también podrás destacar con el uso de piedras que se pegan fácilmente pasa simular diamantes. Utiliza sombras suaves en tonos azul claro o lavanda en los ojos y después agrega las piedras a un costado de los ojos.