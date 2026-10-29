Prueba estas uñas estilo calabaza para este fin de semana de Halloween

El próximo sábado es 31 de octubre del año 2026 y en este país y muchos otros a lo largo del mundo se celebra el Halloween. Probablemente ya tengas fiestas acordadas y estás preparando tus disfraces. Sin embargo, si quieres el paquete estético completo, aquí se te recomiendan 3 diseños de uñas al estilo calabaza que pueden convencerte para llevarlas el fin de semana y los días que te aguante la pintura.

El Otro Lado de los Realities HOY: Hablamos con Gina Torres sobre su paso en Exatlón México

¿Por qué las uñas estilo calabaza funcionarían en Halloween 2026?

Esta época es ideal para probar o innovar estilos en la ropa, maquillaje, disfraces y en las propias uñas. Ante eso, se recomiendan 3 diseños especiales que puedes llevar en tus manos, tomando en cuenta que este fin de semana se celebra el Halloween. Ya sea que asistas a una fiesta o simplemente con la intención de lucir impactante con un estilo clásico.

Uñas naranjas con pequeñas calabazas

La primera propuesta es sencilla y bastante clásica, donde se propone aplicar una base brillante en tono naranja y con unos dibujos donde ni siquiera es necesario darle silueta del fruto. Basta con que uses negro para poner ojos y sonrisa. Se recomienda que no coloques en todas tus uñas las calabazas, sino turnando en dos o máximo tres… lo cual dará un estilo sin carga de elementos.

Uñas con calabazas de franjas naranjas y blancas

La segunda propuesta de estilos de calabaza tiene un colorido más llamativo. Se indica que tres de tus dedos (pulgar, 1 y 4) pueden llevar franjas diversas con naranja y blanco, mientras otros dos de tus dedos (2 y 3… los del medio) llevarán una base blanca, con una calabaza en medio y un detalle de franja amarilla en la punta. Esto permite que el fruto típico de Halloween resalte gracias a la incorporación del amarillo.

Uñas negras con calabazas y líneas geométricas

Para terminar con una propuesta un poco más dark, se recomienda usar un negro base brillante en los mismos dedos de la propuesta 2… donde se pintaban de naranja y blanco. Esto para que las uñas del medio sean decoradas con calabazas y líneas verticales finitas de naranja con negro. O busca las figuras y acomodos que más te gusten.