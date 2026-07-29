¿Quién gana la Recompensa de Survivor México La Reliquia en Llamas HOY, 29 de julio?

Survivor México La Reliquia en Llamas tendrá un nuevo Juego por la Recompensa este jueves que ya comenzó a encender el debate entre los fans del reality más extremo de TV Azteca debido a que los retos, las alianzas y las traiciones son cada vez más intensas conforme pasan los días... ¿pero quién ganará en esta ocasión?

Survivor México La Reliquia En Llamas | Programa Completo 26 de julio

¿Quién gana el Juego por la Recompensa de HOY, 29 de julio, en Survivor México La Reliquia en Llamas?

Ayer, Jaguares se anotó una importante victoria para toda la tribu cuando ganaron el Juego por la Recompensa del miércoles que constó en un pollo entero, un premio que sin duda contribuyó a subir la moral de los sobrevivientes, cada vez más debilitados por el hambre y los pesados retos de "Warrior".

Este jueves, tanto Jaguares como Halcones se enfrentarán de nuevo por un rico premio que, sin duda alguna, es súper llamativo... ¡todo apunta a que en esta ocasión las tribus competirán por unas enchiladas rojas, un platillo que sin duda les sabrá a gloria a los ganadores tal y como pasó con los muffins!

Halcones se quedó sin Bobby Larios y, por lo tanto, el desempeño de la tribu podría verse afectado; sin embargo, todo podría ocurrir porque los competidores la verdad están bastante parejos... ¡sus rivales se llevaron el pollo, pero ellos se impusieron en el Juego por las Herramientas y se ganaron un kit de pesca!

¿Qué sobrevivientes disfrutarán de unas sabrosas enchiladas rojas hoy? ¡No te olvides que tienes una cita con la señal de Azteca UNO para ver todos los detalles de la emisión diaria de Survivor México La Reliquia en Llamas , en donde la sobrevivencia forma parte de tu día a día!

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tendrá transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior", quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA ACTUAL de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura; ahora, con la salida de Azalia y Bobby Larios la lista quedó así.

La lista COMPLETA ACTUALIZADA de los sobrevivientes es la siguiente: