Esta es la PELIGROSA razón por la que no debes asustar a los niños

En los días recientes se celebraron las fiestas relacionadas a los monstruos, muertos y demás cuestiones de terror real y/o ficticio. Y aunque muchas veces se normaliza el uso de bromas o sustos para realizar en medio de estas temáticas, los expertos advierten que no es conveniente asustar a los pequeños infantes. Esto podría generarles fobias de por vida. Así lo explica la psicoterapeuta y tanatóloga Nancy Trevethan.

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¿Por qué no es conveniente asustar a los niños?

Pese a que el pensamiento general podría indicar que no pasa nada y que es algo gracioso, la experta dictamina que el impacto emocional es real y dañino. Y dicha situación no radica en sí en la distinción entre lo real y lo ficticio, sino en la intensidad del estímulo recibido. No se trata solamente de un momento de susto, pues algunos llegan a desarrollar fobias por este tipo de actividades.

El problema con asustar niños radica en los distintos niveles de sensibilidad que tienen las infancias. Aunque algunos niños son más resilientes, otros pueden experimentar sensaciones de pánico. Se hace hincapié que aunque una “bromita” puede verse inofensiva, esta puede causar una reacción bastante fuerte que no tiene relación con la cobardía, sino con la intensidad del estímulo al que es expuesto el pequeño.

¿Por qué asustar o amenazar no es buena idea para criar niños?

Nancy Trevethan aprovechó para indicar que este tipo de situaciones son herramientas de crianza no recomendadas, pues emplean figuras de miedo que en ocasiones son fuertemente recibidas en el ámbito emocional. Por ejemplo, decirle a un niño que ya no lo vas a querer, le puede generar un terrible daño al no reconocer del todo si eso es cierto o no.

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Los niños se encuentran en un estado de receptividad muy grande desde antes de nacer y hasta los 7 u 8 años, teniendo un alto nivel de creencia de lo que se le comunica. Por ello asustar o amenazar resulta contraproducente para generarle al pequeño una percepción de bienestar o seguridad desde el ámbito emocional.