La Granja VIP Duelo de Nominación: Ver EN VIVO y GRATIS quién gana El Duelo HOY, martes 3 de noviembre; transmisión online para descubrir quién pierde y queda nominado en la semana 9
En el Duelo de Nominación de La Granja VIP, un Granjero es elegido por el público y otro por El Capataz. Ellos compiten y quien pierda queda nominado.
Las semanas pasan y el número de Granjeros comienza a disminuir en La Granja VIP, por lo que las rivalidades entre ellos comienza a crecer. Hoy, martes 3 de noviembre se realizará el Duelo de Nominación, donde se enfrentarán en un circuito para no formar parte de la Tabla de Nominados. Por eso te traemos la transmisión online para que no te pierdas ningún detalle del reality en su semana 9.
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¿Qué pasa en el Duelo de Nominación?
Cada martes se realiza el Duelo de Nominación, donde usualmente dos Granjeros se enfrentan en un circuito, donde ponen a prueba sus habilidades o con dinámicas de azar. Uno de ellos es escogido por el Capataz, mientras que el otro lo selecciona el voto del público.
La semana anterior, "Bebeshita" al ser Capataz en La Granja VIP, se encargó de nominar a Ivonne Montero, mientras el público seleccionó a Niurka Marcos. Aunque la vencedora del circuito fue Ivonne, Niurka recibió una sanción, ya que no respeto el juego, así que se le posicionó en la Tabla de Nominados hasta el domingo sin posibilidad de salvación.