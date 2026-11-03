Cuántas cucharadas de canela debes colocar en el lirio de paz para prevenir hongos y controlar plagas

Para aprovechar la canela en el cuidado del lirio de paz, se puede espolvorear media cucharada sobre la superficie del sustrato de una maceta mediana, distribuyéndola en una capa muy fina y evitando que se acumule alrededor de los tallos. Este remedio casero se utiliza por las propiedades antifúngicas que se atribuyen a algunos de sus componentes.

Pablo Montero reacciona a lo que Manelyk y “La Resistencia” decían a sus espaldas en La Granja VIP

La especia contiene cinamaldehído y otros compuestos que han sido estudiados por su actividad frente a determinados hongos y microorganismos. Por este motivo, algunos aficionados a la jardinería la incorporan a sus rutinas de mantenimiento.

¿Cómo aplicar canela en el lirio de paz para cuidar sus raíces?

La canela molida se utiliza en pequeñas cantidades sobre la tierra, procurando que quede distribuida de manera uniforme. Para una maceta mediana, media cucharada es una cantidad orientativa para una aplicación casera y superficial.

Para incorporarla con precaución, conviene tener en cuenta estas recomendaciones:



Distribuir una capa fina: espolvorear la canela sobre la superficie del sustrato sin formar montículos ni cubrir la base de los tallos. Evitar las aplicaciones frecuentes: utilizarla ocasionalmente y observar cómo responde la planta. Mantener el sustrato aireado: elegir una mezcla que permita el paso del agua y evite que las raíces permanezcan saturadas. Retirar los restos vegetales: quitar las hojas secas o deterioradas para mantener limpia la superficie de la maceta.

¿Qué otros cuidados ayudan a prevenir hongos y controlar plagas?

El lirio de paz necesita humedad ambiental y un sustrato ligeramente húmedo, pero sus raíces son sensibles al exceso de agua. La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda mantener esta planta en condiciones adecuadas de luz y humedad, mientras que University of Minnesota Extension destaca la importancia de controlar el riego y revisar las plantas de interior para detectar problemas a tiempo.

Para complementar el uso de canela, estos cuidados son especialmente importantes:



Regar cuando sea necesario: comprobar la humedad de los primeros centímetros de tierra antes de volver a echar agua.

comprobar la humedad de los primeros centímetros de tierra antes de volver a echar agua. Usar macetas con orificios: permitir que el exceso de agua salga para evitar el encharcamiento.

permitir que el exceso de agua salga para evitar el encharcamiento. Inspeccionar las hojas: revisar el reverso y los tallos para identificar cochinillas, pulgones u otros insectos.

revisar el reverso y los tallos para identificar cochinillas, pulgones u otros insectos. Proporcionar luz indirecta: ubicar la planta en un espacio luminoso, protegido del sol directo intenso.

ubicar la planta en un espacio luminoso, protegido del sol directo intenso. Actuar ante los primeros síntomas: si aparecen manchas, moho o insectos, identificar el problema y aplicar un producto específico para esa plaga o enfermedad.

La canela puede formar parte de una rutina de jardinería doméstica. Pero el cuidado constante y la detección temprana de problemas son las mejores herramientas para conservar el lirio de paz vigoroso y con hojas verdes.