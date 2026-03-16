El mejor ejercicio para tonificar el abdomen y perder grasa para Semana Santa

Con la llegada de Semana Santa, también se acercan las esperadas vacaciones de abril, un periodo en el que muchos usuarios desean retirarse a una paradisíaca playa donde presumir su mejor traje de baño. Así que aún estamos a tiempo de poder tonificar el abdomen con actividad física.

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Se ha dado a conocer cuál es el mejor ejercicio de todos, con el que además lograrás perder grasa fácilmente, así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a realizar.

¿Qué ejercicio hacer para tonificar el abdomen?

Durante mucho tiempo se ha pensado que la mejor actividad física para tonificar el abdomen sin duda son los abdominales; aunque es una buena opción, no es la única. Se ha visto que el mejor ejercicio para marcar esa zona y perder grasa para Semana Santa, sin duda, es el core.

Mayo Clinic explica que es una técnica que se basa en trabajar exclusivamente con el torso, además de ser un gran entrenamiento que sin ningún problema podemos hacer desde nuestra sala. Dentro de la rutina, se recomienda hacer los siguientes ejercicios:

Flexiones abdominales.

Puente.

Abdominales con una pierna.

Plancha lateral.

Superman.

Cuadrupedia.

Se recomienda que el ejercicio core se haga por lo menos de 2 a 3 días a la semana, y que dentro de esos días tengamos mínimo 24 horas de descanso, ya que esto nos va a ayudar a recomponer el músculo después de una rutina intensa de entrenamiento.

¿Quiénes no deben hacer core?

Aunque el mejor ejercicio para tonificar el abdomen, sin duda, es el core, debemos entender que no todos deben hacerlo, ya que nos arriesgamos a sufrir algún tipo de lesión. Mayo Clinic detalla que las personas con problemas de espalda, osteoporosis o con algunos problemas de salud deben evitar hacer actividad física y consultar directamente con su médico de confianza.

Si no cuentas con condición física, se recomienda que previamente te hagas un examen físico, ya que el personal médico será el encargado de indicarte si tienes la capacidad de hacer la actividad, previniendo algún tipo de molestia o lesión en el cuerpo que condicione tu bienestar. Intenta la rutina; lograrás perder grasa para las esperadas vacaciones de Semana Santa.