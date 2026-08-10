Cómo eliminar grasa abdominal después de los 50 con este sencillo ejercicio

A medida que van pasando los años, las personas deben prestar atención a los cambios en el cuerpo, y es que será fundamental para llevar adelante una vida saludable después de cierta edad, especialmente luego de los 50 años. Uno de los grandes problemas a los cuales se enfrentan todos es a la presencia de la grasa abdominal, por lo que hay un ejercicio que es clave para quemar grasa y podrás hacer desde la comodidad de la casa.

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La grasa abdominal es algo común entre las personas, especialmente para los adultos que dejan de tener una vida activa en cuanto a ejercicios y sumado a una mala alimentación, esa grasa se hará notar en la zona abdominal. Por este motivo es que los especialistas recomiendan no dejar de hacer actividad física porque luego será difícil eliminar ese exceso acumulado.

Uno de los ejercicios físicos más recomendados para poder eliminar la grasa abdominal después de los 50 años es salir a caminar o a trotar, pero esto puede causar lesiones en las rodillas, por lo que hay otro ejercicio más efectivo que podrán realizar estas personas y que no corren riesgo de lesiones.

Cuál es el mejor ejercicio para mayores de 50 años para eliminar la grasa abdominal

Por este motivo, es que el mejor ejercicio que podrás hacer para eliminar la grasa abdominal después de los 50 años es la sentadilla con salto y la clave para evitar lesiones consiste en priorizar la amortiguación de la caída y poder mantener un rango de movimiento controlado. Además, este ejercicio desarrollará la potencia del tren inferior, fortaleciendo también la densidad ósea.

Técnicas para realizar este ejercicio