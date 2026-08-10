Con una escalera de madera puedes crear un rincón digno de Pinterest

Decorar tu casa con una escalera de madera es muy fácil, tanto que en cuanto lo intentes notarás que tus rincones serán dignos de un post en Pinterest. Úsalas dependiendo del diseño, pero también de los espacios vacíos que tengas. Estas 3 ideas pueden darte inspiración para crear tus propias decoraciones y aprovechar cada rincón del hogar.

Cómo decorar con una escalera de madera: 3 ideas que se ven hermosas

Para comenzar, es indispensable saber qué espacios vacíos tienes en casa, ya sea en la habitación, la sala, el comedor, la cocina o el patio. En todos estos lugares puedes decorar con una escalera de madera, pero el diseño y la función dependerán de tu elección . Una vez que tengas claro dónde colocarla, puedes darle estos usos:

Escalera de madera para la fruta y verdura: si la colocas con unos canastos de rafia, puedes crear un estante práctico para colocar frutas y verduras. Además, lucirá aesthetic, minimalista y muy elegante.

Escaleras de madera decorativas.|(Pinterest) Escalera de madera para rellenar espacios vacíos: si lo tuyo no es la funcionalidad, también puedes colocar una escalera delgada en un rincón para darle personalidad al espacio. Aunque parezca únicamente decorativa, puedes utilizarla para colgar toallas, mantas o ropa. Escalera de madera para poner plantas en el patio: esta es una de las ideas más clásicas porque una escalera decorada con plantas puede transformar por completo un patio. Puedes colocar macetas colgantes DIY creadas por ti misma o agregar una base para acomodar diferentes macetas.

Ideas de escaleras de madera decorativas para el patio y para la habitación.|(Pinterest)

¿Se puede decorar con escaleras decorativas que no sean de madera?

Sí, es posible decorar con escaleras decorativas que no estén fabricadas en madera. Aunque la tendencia de decoración tipo Pinterest suele utilizar escaleras de madera, también puedes experimentar con otros materiales, como el metal o el acero, para darle un toque más industrial al hogar.

Eso sí, si tu presupuesto es más limitado, puedes buscar escaleras decorativas de plástico que cumplan una función similar. Lo importante es elegir un diseño que combine con el estilo de tu casa y aprovechar el espacio disponible para conseguir una decoración bonita y funcional.