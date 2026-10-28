8 diseños de uñas que te puedes hacer en noviembre con temática de Día de Muertos

El Día de Muertos es una festividad mexicana que muchos esperan por todo lo que representa y por los simbolismos tan especiales que la conforman. Y además de los adornos y las ofrendas para difuntos, la esencia de esta fecha también puede estar presente en las uñas, con diseños inspirados en los elementos más representativos en un manicure con gran estilo para lucir en noviembre.

Manicure para Día de Muertos: diseños de uñas de Jack y Sally o catrinas para un look temático

Uñas de pan de muerto . Si quieres un manicure original que combine con todo , los modelos que recrean la forma del pan de muerto son una gran alternativa. Además, al llevar una base beige y detalles sutiles en color blanco, combinan con todo y hasta se ven sofisticadas.



. Si quieres , los modelos que recrean la forma del pan de muerto son una gran alternativa. Además, al llevar una base beige y detalles sutiles en color blanco, combinan con todo y hasta se ven sofisticadas. Manicure tipo "papel picado". En los altares para el Día de Muertos, el papel picado es un elemento que no puede faltar diseños de uñas para noviembre 2026. Estos modelos son ideales para combinar colores y siluetas sin saturar las manos.



8 diseños de uñas para usar en Día de Muertos 2026|Pinterest

Uñas de Jack y Sally para Halloween . Hay películas que son imperdibles en la "Spooky Season" para un maratón terrorífico, como "El extraño mundo de Jack", cuyos protagonistas quedan increíbles en el manicure . Retoma detalles emblemáticos para las uñas de Jack y Sally , como el traje negro a rayas o el colorido vestido que está hecho con retazos de tela.



. Hay películas que son imperdibles en la "Spooky Season" para un maratón terrorífico, como . Retoma detalles emblemáticos para las , como el traje negro a rayas o el colorido vestido que está hecho con retazos de tela. Diseños inspirados en el Día de Muertos 2026. Para conmemorar a la cultura mexicana que tiene tan arraigada esta celebración, puedes hacerte diseños de uñas que fusionan símbolos del Día de Muertos, como velas y flores. Hazlo con una punta francesa para que no parezca disfraz y puedas usarlo en cualquier ocasión.



8 diseños de uñas para usar en Día de Muertos 2026|Pinterest

Manicure con flores de cempasúchil . El "nail art" floral no se limita solo a la primavera, ya que también puede llevarse con flores que evoquen al Día de Muertos, como el cempasúchil



. El "nail art" floral no se limita solo a la primavera, ya que también puede llevarse con Diseños de uñas tipo calaveritas de azúcar. Otro de los elementos que siempre están presentes en los altares son las calaveritas de azúcar y pueden replicarse en los diseños de uñas para noviembre 2026. Pon una base blanca o beige, para que los adornos de ojos y boca vayan con esmaltes más coloridos.



8 diseños de uñas para usar en Día de Muertos 2026|Pinterest

Uñas con catrinas mexicanas para Día de Muertos . Si no quieres un manicure de Halloween y prefieres el Día de Muertos 2026, toma como inspiración a las catrinas mexicanas para adornar tus uñas . Estos diseños llevan la silueta clásica de la calavera, pero con vestimenta, peinados y accesorios con mucho color para que llamen la atención.



. Si . Estos diseños llevan la silueta clásica de la calavera, pero con vestimenta, peinados y accesorios con mucho color para que llamen la atención. Manicure de "diablito" con temática de Halloween 2026. En caso de que no pienses disfrazarte para ir a pedir dulces, pero sí quieres que se note cuánto te entusiasman estas fechas, prueba con un manicure discreto de diablito. Solo tienes que imitar el french en su versión mini y con color rojo, agregando toques como la cola o los cuernitos.