Para qué sirve poner un tenedor de metal en la lengua de suegra

Una de las plantas de interior más populares de todas es la Sansevieria o Lengua de Suegra, teniendo en cuenta que tiene unos cuidados muy sencillos que permitirán disfrutar de sus bellas hojas y de sus propiedades. Su principal característica son sus hojas puntiagudas, alargadas y de color verde y que decorarán cualquier espacio, sumado a que se la conoce por sus propiedades espirituales y su vínculo con el Feng Shui. En este caso, seguro no sabías es que hay personas que están introduciendo un tenedor de metal y este es el motivo.

La Lengua de Suegra es llamada también planta serpiente, teniendo en cuenta que es más que una especie ornamental y es que sus propiedades de limpieza del aire hace que se convierta en una planta esencial para aquellas personas que buscan un ambiente saludable y libre de contaminantes. Lo más llamativo son sus hojas alargadas y puntiagudas de color verde y amarillo que le dan un aspecto diferente.

¿El equipo lo apagó? Kevyn “Bicolor” responde a las críticas de Azalia Ojeda en La Granja VIP

Al ser una planta de interior, pensamos que la Lengua de Suegra no requiere de mucho riego, pero uno de los grandes errores que podemos llegar a cometer es excedernos con la cantidad de agua que aplicaremos sobre su tierra y que esto puede dañar sus raíces y perjudicar a la planta. Por este motivo, es que hay un truco casero que consiste en colocar un tenedor de metal y que seguro desconocías.

En qué consiste el truco del tenedor en la Lengua de Suegra

Uno de los métodos más conocidos es introducir un tenedor de metal en la Lengua de Suegra y esto hay que dejarlo durante algunos segundos en el interior de la maceta porque este material transmitirá calor rápidamente y puede sentirse más frío al entrar en contacto con la tierra húmeda, pero eso dependerá de la temperatura del ambiente.

Cómo aplicar este truco

Para poder aplicar este truco del tenedor de metal en el interior de la maceta de la Lengua de Suegra es introducir el mango durante unos cinco minutos en la tierra, especialmente cerca del borde de la maceta y lejos de la base de las hojas; para luego de diez segundos, retirar el utensilio y se comprueba la temperatura. En caso que esté frío, es porque todavía hay humedad en la planta.