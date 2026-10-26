Por enfrentarse a Azalia, Rafael Mercadante fue elegido como el más gallito y este fue el tierno beneficio que ganó

El miércoles de Asamblea los Granjeros saben que no deben guardarse nada si quieren luchar por la posibilidad de ser votados como "el más gallito" y obtener un beneficio especial. En esta ocasión Rafael Mercadante fue elegido por el público y, este domingo, recibió una sorpresa.

Sin duda fue una noche especial para Rafa. Además de ser salvado por el público para permanecer una semana en La Granja VIP, recibió el beneficio que le correspondía, la visita de su novia Ale Repeto.

De inmediato el actor le hizo saber que la extraña mucho mientras ella le aseguró que afuera no hay ningún problema y que todo está bien. Rafa le pidió que lo esperara, "creo que vamos bien" y su novia le respondió "te voy a esperar, ya te dije que no me voy a ir a ningún lado".

Luego de bromear sobre que al conductor le creció el pelo, las canas y la calva, Rafael Mercadante se sinceró, "es una mujer que desde hace 30 años me movió cosas muy fuertes en mi corazón soy un hombre muy afortunado porque ella le ha dado equilibrio a mi vida".

El conductor además adelantó sus planes y aseguró que si llega a la final lo primero que hará será pedirle matromonio a Ale.

Rafael Mercadante encaró a Azalia Ojeda y ganó "el más gallito"

El pasado miércoles de Asamblea, Rafael Mercadante nominó a Azalia Ojeda e intercambiaron fuertes declaraciones. El conductor recordó que conoce a la negra desde hace 24 años y, aseguró, no se ha superado ni cambiado en nada.

"Te conocí hace 24 años y ahí conocí a una mujer que vociferaba, insultaba y de repente enloquecía. Han pasado 24 años y todos los que veo aquí, que yo también conozco, hemos crecido humana y artísticamente y tú te has quedado en ese pedestre y podrido personaje", declaró el conductor.

Los Granjeros protagonizaron uno de los momentos más tensos de la noche y, por esa razón, es que el público decidió votar por Rafa para otorgarle un beneficio.

“Para mi no eres importante": Azalia Ojeda CRÍTICA a Rafael Mercadante en La Asamblea de La Granja VIP; para después llamarlo “RIDÍCULO”

Rafael Mercadante gana el premio al más gallito de la semana por segunda ocasión

Cabe decir que esta es la segunda vez que Rafael Mercadante es elegido como el más gallito. Hace algunas semanas el conductor nominó a Julio Camejo y le reclamó por haberlo llamado misógino.

En ese momento el público premió su actuación y su premio fue una visita de su mamá quien llegó a abrazarlo, llenarlo de amor y consejos.