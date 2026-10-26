OFICIAL: Lista completa de PEONES de La Granja VIP para la semana 8; así vivirán y estas serán sus obligaciones

Es oficial, durante la Gala de Eliminación de este 25 de octubre de La Granja VIP se ha dado a conocer que los Peones de la semana 8 serán Kunno, Fernado Lozada, Mario "Mono" Osuna y Pablo Montero, esto luego de una votación por parte de los Granjeros y del público.

La Granja VIP: ¿Cuáles serán las obligaciones de los Peones del 26 de octubre al 01 de noviembre?

Durante esta octava semana los Peones de la semana 8 (del 26 de octubre al 01 de noviembre) deberán de cumplir con una serie de responsabilidades, que por ningún motivo pueden incumplir, estas son despertarse antes que todos sus compañeros para preparar el desayuno, ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Con la llegada de Tlacoyo, el canino más querido de La Granja VIP, los Peones deben encargarse de que salga a hacer sus necesidades por las mañanas. Por otro lado, los Peones son los encargados de lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana y dar vueltas al molino.

Además de esto los Peones pierden algunos privilegios, por ejemplo deben dormir en el Granero, utilizar baños distintos, limitarse a comer sólo ciertos alimentos, bañarse al aire libre. Si por alguna razón los Peones no cumplen con sus obligaciones pueden tener sanciones como una baja en el presupuesto semanal, algo que sin dudas afecta a todos los Granjeros.

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La Granja VIP: ¿Quién es el Capataz de la semana 8?

A diferencia de los Peones, el Capataz es uno de los roles más deseados por los Granjeros ya que este posee privilegios. Sin embargo, hasta el momento se desconoce quién ocupará este rol durante la semana 8 de La Granja VIP.

Uno de los principales privilegios con los que cuenta un Capataz es el de tener inmunidad durante la semana; es decir, no puede entrar a la Tabla de Nominación; por ende no está en riesgo de quedar eliminado de la competencia. Por otro lado, a diferencia de los demás Granjeros y los Peones, cuenta con una habitación especial, cómoda y llena de amenidades para descansar. Pese a estos privilegios, también recibirá una evaluación sobre su papel como líder durante los días que fue Capataz. A pesar de esto, cuenta con la responsabilidad de ser líder, tomar decisiones para la buena organización así como la asignación de tareas y saber cómo hacer los gastos con el presupuesto semanal.