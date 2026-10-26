Por apoyar a su equipo, Julio Camejo traicionó sus palabras y eligió a este Granjero como Peón de oro y el peor pasará una semana más en el granero

Julio Camejo fue Capataz esta semana y fue su responsabilidad nombrar al Peón de oro. A pesar de que había asegurado que elegiría a Fernando Lozada, finalmente votó por Bebeshita como una estrategia que antes había conversado con su equipo. La elección sorprendió a todos, pero dio resultado, Mario Mono Osuna terminó como el Peor Peón.

Durante la séptima semana de La Granja VIP, Manelyk González, Bebeshita, Mono Osuna y Fernando Lozada fueron Peones. Julio había dicho que premiaría a Fernando con el reconocimiento porque llevaba dos semanas en dicha posición y ha demostrado estar sumamente cansado.

No obstante, el equipo de los disfuncionales habló con el Capataz y le advirtieron que nombrar a Fernando podría afectarlos, por lo que le pidieron elegir a Bebeshita que no tendría otra opción más que dejar a Mono una semana más. La intención es debilitar a uno de los competidores más fuertes y dejarlo fuera de la posibilidad de convertirse en Capataz.

Cuando la Bebeshita fue nombrada como el Peón de oro se mostró desconcertada, “no me lo esperaba para nada, entiendo que es una estrategia porque nos robamos una botella de vino e hicimos una fiesta de Peones”, confesó la influencer.

Por su parte Mono Osuna aseguró que a él no le había sorprendido la elección ya que, si bien Fernando había sido el mejor, era claro que Julio estaba siguiendo una táctica. El exfutbolista aprovechó para recordar que hace dos semanas le reclamaron por haber nombrado a Kunno como el Peón de oro, por lo que ahora que el equipo contrario también se basó en una estrategia, los tachó de incongruentes, pero aceptó la decisión que lo obligará a quedarse una semana más en el granero.

En el mismo sentido se expresó Fernando. El conductor recordó que Julio siempre ha hablado de ser justo y hacer lo correcto, pero que con su decisión estaba traicionando sus ideales.

Así explicó Julio Camejo su decisión de nombrar a la Bebeshita como Peón de oro

Julio Camejo sorprendió a muchos cuando nombró como Peón de oro a la Bebeshita. El conductor no ocultó nada y aceptó que se trató de una estrategia.

“Esta semana me dio para entender que cada equipo, cada persona, está jalando agua para su molino. Esta semana ocho donde hay que dejar el corazón a un lado y empezar a jugar con estrategia”, señaló el Capataz y agregó que Fernando sí hizo el mejor trabajo, pero que debía pensar en su equipo.

