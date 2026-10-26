¡Tienes el poder! Ya puedes VOTAR para elegir a un PEÓN de la semana 8 en La Granja VIP, para que duerma en El Granero y tenga más trabajo

Es oficial, a partir de este momento ya puedes emitir tu voto para elegir al Granjero o Granjera que quieres ver como Peón en la semana 8 de La Granja VIP ya que durante la Gala de Eliminación de este 25 de octubre el Conductor Adal Ramones lo ha dado a conocer. El proceso es gratis y sumamente sencillo, a continuación te decimos cómo votar.

¿Cómo votar para elegir a uno de los Peones para la semana 8 de La Granja VIP?

Para votar lo único que deberás tener para poder emitir tu voto será contar con acceso a internet estable y un dispositivo electrónico. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y deberás votar por el que quieras ver como Peón durante la octava semana. Por otro lado, también puedes hacer esto dando CLICK AQUÍ.

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¿Qué significa ser un Peón en La Granja VIP?

Muchos de los Granjeros temen ser Peones dentro de la competencia, esto debido a que son quiénes realizan las actividades más pesadas en la Granja y quiénes también pierden muchas comodidades ya que son los encargados de hacer los quehaceres más laboriosos; que implican más tiempo y esfuerzo. Algunas de las actividades con las que deben cumplir es ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Por otro lado, deben hacer el desayuno para todos sus compañeros; por ende, tienen que despertarse antes que los demás. Son los encargados de lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana y dar vueltas al molino.

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Por otro lado, respecto a su alimentación, no pueden comer lo que ellos quieran debido a que sus permisos se reducen a una elección específica de alimentos. Además de esto tienen condiciones diferentes a los Granjeros para dormir ya que los Peones lo hacen en el granero. Además de lo ya mencionado, se bañan al aire libre e incluso tienen un baño distinto al de los Granjeros. Es importante que los Granjeros cumplan con sus responsabilidades y obligaciones ya que de no hacerlo podrían sufrir consecuencias como una disminución de dinero en su presupuesto semanal.

