Esta es la razón por la que recomiendan envolver ramitas de romero en algodón

La planta de romero es una de las hierbas aromáticas más populares de todas y que se caracteriza por usarse no sólo en el mundo culinario, sino porque tiene una gran cantidad de beneficios espirituales y porque vamos a poder utilizarlo para perfumar toda la casa. Si hay un truco que seguro no sabías es que muchos están envolviendo algunas ramas de romero en algodón, por qué deberías hacerlo y cuáles son los beneficios que trae para la salud.

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En cuanto a las características que debemos mencionar del romero, es que se trata de una de las hierbas aromáticas más importantes de todas y que se le ha dado un uso en la medicina desde la antigüedad de diversas formas; se destaca por ofrecer un aroma muy querido por lo que sus ramas son muy utilizadas para diversos usos. Por otro lado, también se la conoce por su gran cantidad de propiedades para la salud.

Cuáles son los beneficios del romero

En relación a las propiedades que debemos mencionar de la planta de romero es que es antiinflamatoria, tiene componentes antioxidantes, aporta vitaminas y minerales y se puede consumir como infusión o a través de otros componentes. A su vez, las ramitas también son muy utilizadas como aromatizantes naturales, pero que se lo envuelve en algodón y este es el motivo principal por la que deberías hacerlo.

Por qué recomiendan envolver el romero en algodón

El motivo por el cual hay que envolver ramitas de algodón con romero es porque funciona como reservorio, mantiene la base húmeda hasta que la rama desarrolla su propio sistema radicular y que al estar separada de la planta madre, la rama no puede absorber agua por sí misma y por eso evitará que la punta se seque.

Para poder aplicar este truco de romero con algodón es elegir una rama de unos 10 a 15 cm en el primer paso; hacer un corte limpio, quitar las hojas bajas y humedecer un trozo pequeño de algodón; se envuelve la base con algodón húmedo para que la zona quede protegida. Además, el romero con algodón ofrece un perfume natural que refresca ambientes y que tendrás que renovar con frecuencia.