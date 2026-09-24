¡No lo suelta! Pese a que dice que ya le cae bien Kunno vuelve a nominar a Rafa Mercadante

La Asamblea de La Granja VIP volvió a ser el escenario de enfrentamientos honestos y lectura de juegos, pero a diferencia de los rudos intercambios de la primera semana, los habitantes han comenzado a ejecutar votos basados en el desempeño, el contenido que dan, y hasta la imagen que están dando fuera los Granjeros.

Durante la ronda del Cara a cara, se vivió un momento de genuina apertura cuando Kunno justificó la nominación hacia Rafa Mercadante. Quien dejó claro que su percepción inicial cambió de forma radical al convivir de cerca, admitiendo que han congeniado de buena manera, se caen bien y que existe el deseo real de mantener una amistad y colaborar en proyectos profesionales una vez que concluya el encierro.

Sin embargo, el argumento central de Kunno para nominar una vez más a Rafa Mercadante, quien la primera semana recibió una tunda de nominaciones y críticas, estuvo enfocado en los tropiezos que el participante ha tenido: "Siento que has tenido comentarios desatinados y la gente no alcanza a entender realmente quién eres". Para reforzar la postura, agregó: "Has trabajado muy bien y lo has hecho de gran forma, pero si sigues aquí te puede perjudicar lo bueno que has hecho; por eso siento que debes estar afuera".

Lejos de engancharse en una discusión o tomar el voto como una afrenta personal, Rafa Mercadante recibió la nominación con madurez y elegancia. En su derecho de réplica, agradeció la oportunidad de haber abierto la puerta al diálogo para conocerse mejor durante estas semanas de competencia.

Asimismo, Rafa aprovechó las cámaras para expresar su admiración mutua, destacando el talento y la sólida carrera que Kunno ha consolidado en tan poco tiempo dentro de la industria del entretenimiento.

¿Cuándo pasa y a qué hora La Granja VIP?