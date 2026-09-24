5 ideas para lograr que tu hijo adolescente te cuente lo que le pasa
Es una edad en la que es difícil que se abran con los adultos, pero hay cinco ideas que puedes implementar.
Para todos aquellos padres que tienen hijos adolescentes, seguramente estén pasando por una situación bastante compleja en cuanto a su cuidado y crianza, en donde haya ciertas cuestiones que prefieren no contar y ante la pregunta insistente de qué les pasa obtengan como respuesta un ‘nada’. Esto suele ser algo común en los jóvenes de esta edad que son algo reservados y si quieres que empiece a hablar, desde la psicología compartieron 5 ideas para que pongas en práctica y lograr que tu hijo adolescente te cuente.
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Todos aquellos que alguna vez fueron adolescentes, saben por la etapa por la que pasaron y es que muchos de ellos mostraron seguramente signos de rebeldía ante sus padres, no haciéndoles caso en algunos momentos o incluso teniendo malas calificaciones en la escuela y que cuando pasan los años, uno se va dando cuenta de la importancia de la palabra de los padres y que querían lo mejor de nosotros.
Por otro lado, para quienes tienen un hijo en edad de adolescente, seguramente se les haga difícil poder lograr la confianza para ellos y que cuenten lo que les pasa, ya que suelen ser muy reservados y esto es algo difícil. Entre los motivos que explicó la psicología de que no cuenten sus cosas es porque consideran algunos asuntos demasiado privados o poco importantes o piensan que sus padres no los entenderían.
Por qué los adolescentes no cuentan lo que les pasa
A su vez, desde la psicología revelaron que el adolescente comienza construir un espacio personal más independiente y considerar que determinados espacios personales, emociones o sentimientos les pertenecen y prefieren compartirlos con alguien de su edad. Por eso, los expertos compartieron cinco ideas para poder ganarte la confianza de tu hijo y que comience a hablarte.
5 ideas para lograr que tu hijo adolescente te cuente sus cosas
- Cambiar el interrogatorio por una pregunta abierta: puedes probar con frases que no lo obliguen a responder inmediatamente sino que lo hagan cuando se sientan cómodos
- Escuchar antes de solucionar el problema: cuando te cuente algo, tu primera reacción no debe ser buscar la solución sino que prefiere ser escuchado y luego preguntarle cómo lo puedes ayudar
- Cuidar especialmente la reacción cuando se equivoca: si tu hijo cuenta algo que ha hecho y no está bien, no debes enfadarte, sino mantener el límite
- Buscar conversaciones que no parezcan conversaciones: a veces el mejor momento para hablar no es sentarse a hablar frente a frente sino que funciona mientras practicas un deporte, vas en el auto, preparas la comida
- Repetir una frase que tu hijo pueda recordar: hay veces en las que tu hijo no quiere hablar, y por eso puedes optar por la frase ‘No tienes que contármelo ahora. Cuando quieras, estoy aquí’
@loqueyoaprendi
El secreto para que tu hijo adolescente te cuente todo. ¿Tu hijo adolescente te cuenta lo que le pasa… o prefieren hablar con otras personas? #CrianzaConsciente #PadresEHijos #Adolescencia #EducaciónEmocional #Psicología #Familia♬ sonido original - LoQueYoAprendì