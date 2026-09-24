Uno a uno, los sorpresivos votos en la tercera Asamblea de La Granja VIP

Se llevó a cabo el tercer miércoles de Asamblea en la que los Granjeros se dicen cara a cara cuáles son las razones por las cuales quieren que alguno se vaya de La Granja VIP. Una vez más hubo reclamos, conflictos y sorpresas.

En esta ocasión quienes estuvieron fuera fueron Manelyk González y Kenny, porque ellas ya estaban nominadas.

Así, con base en las votaciones de hoy, los nuevos Granjeros en peligro de salir el próximo domingo son:



Carlos Trejo

Julio Camejo

Además, Kevyn Contreras Bicolor y Azalia Ojeda también están en la tabla de nominaciones por haber protagonizado un incidente.

Así votaron cada uno de los Granjeros en la Asamblea del 23 de septiembre

Una vez más hubo sorpresas y todos los Granjeros fueron directos y frontales ante la posibilidad de ser nombrados como "el más gallito" y recibir un beneficio especial el próximo domimgo. Así fueron las votaciones:

