Uno a uno, los sorpresivos votos en la tercera Asamblea de La Granja VIP
Los Granjeros hablaron y hay dos nominados más
Se llevó a cabo el tercer miércoles de Asamblea en la que los Granjeros se dicen cara a cara cuáles son las razones por las cuales quieren que alguno se vaya de La Granja VIP. Una vez más hubo reclamos, conflictos y sorpresas.
En esta ocasión quienes estuvieron fuera fueron Manelyk González y Kenny, porque ellas ya estaban nominadas.
Así, con base en las votaciones de hoy, los nuevos Granjeros en peligro de salir el próximo domingo son:
- Carlos Trejo
- Julio Camejo
Además, Kevyn Contreras Bicolor y Azalia Ojeda también están en la tabla de nominaciones por haber protagonizado un incidente.
Así votaron cada uno de los Granjeros en la Asamblea del 23 de septiembre
Una vez más hubo sorpresas y todos los Granjeros fueron directos y frontales ante la posibilidad de ser nombrados como "el más gallito" y recibir un beneficio especial el próximo domimgo. Así fueron las votaciones:
- Mono Osuna votó por Carlos Trejo. Dijo que su estancia ha pasado desapercibida y es una persona gris.
- Ivonne Montero votó por Julio Camejo. La razón que dio es que, en su opinión, limita el trabajo de los demás y quiere hacer todo él solo.
- Pimpinela Escarlata votó por Julio Camejo. Le dijo que tiene demasiada energía y que, tras dos semanas, necesita descansar.
- Kevyn Contreras Bicolor votó para Azalia Ojeda. Dijo que la negra ofende y se ensaña con los compañeros cuando algo no le parece.
- Niurka votó por Julio Camejo. Le aseguró que lo hizo por estrategia, porque él apoya al equipo contrario.
- Pascal Nadaud votó por Carlos Trejo. Dijo que siente que el cazafantasmas está incómodo y molesto dentro del reality.
- Julio Camejo votó por Ivonne Montero. Aseguró que la actriz solo trabaja para las cámaras, pero en realidad no realiza las labores que le corresponden por lo que los demás deben hacerlo.
- Kunno nominó a Rafael Mercadante. Le dijo que siente que todavía no se ha mostrado tal cual es y que seguir en La Granja podría perjudicarlo.
- Carlos Trejo votó por Azalia Ojeda. La nominó porque ella lo hizo en el viernes de Traición.
- Bebeshita votó por Rafael Mercadante. Dijo que la tienen cansada sus "chistes de tío" y hace comentarios desafortunados.
- Fernando Lozada votó por Carlos Trejo. Dijo que esperaba a alguien con mucha personalidad que contara historias, pero no ha sido así.
- Natalia Alcocer votó por Carlos Trejo. Porque no participa lo suficiente y no aporta nada.
- Kenny votó por Rafael Mercadante. Dijo que lo considera una persona vengativa y que, en ocasiones, sus comentarios están fuera de lugar.
- Rafael Mercadante votó por Julio Camejo. Le dijo que tiene afán de protagonismo y que ha tratado de hacerlo ver como una persona falsa, además de llamarlo misógino.
- Manelyk votó por Carlos Trejo. Le dijo que no soporta a la gente que se hace la víctima e hizo referencia a la enfermedad que presentó el cazafantasmas.
- Mónica Escobedo votó por Julio Camejo. Le dijo que es muy mal granjero porque él sabe lo que significa ser peón pero no respeta el trabajo y los tiempos de descanso de los demás.
- Azalia Ojeda votó por Carlos Trejo. Les dijo no ha sido reactivo.
- Pablo Montero votó por Carlos Trejo. Dijo que lo ha notado cabizbajo y ausente, lo que llama su atención porque siempre lo ha visto con una energía alta.