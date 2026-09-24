ÚLTIMA HORA: Se abren VOTACIONES para salvar a los nominados de La Granja VIP y evitar que abandonen el reality

Es oficial, a partir de este momento quedan abiertas las votaciones para que el público vote por uno de los nominados de la tercera semana de La Granja VIP y así evitar que abandone la competencia. A continuación te damos todos los pasos para que emitas tu voto ya que hacerlo es completamente gratis y muy fácil. ¡Salva a tu Granjero favorito! Recuerda que los nominados de la tercera semana de La Granja VIP son: Manelyk, Kenny Avilés, Carlos Trejo, Julio Camejo, Kevyn "Bicolor" y Azalia "La Negra". ¡VOTA YA!

La Granja VIP: ¿Cómo votar para salvar a uno de los nominados?

Este miércoles de Asamblea durante la Gala, el Conductor Adal Ramones dió a conocer a través de la transmisión en vivo que oficialmente quedan abiertas las votaciones para salvar a uno de los cuatro nominados de la tercera semana de La Granja VIP. Hacer este proceso es muy sencillo además de que es completamente gratuito.

Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses tendrás que seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.

¿Quiénes son los Peones de la tercera semana de La Granja VIP?

Los Peones de la tercera semana de La Granja VIP son Kevyn Contreras “Bicolor”, Mónica Escobedo, Ivonne Montero y Kunno. Cada uno de ellos son los encargados de realizar el desayuno para todos, hacer las labores más pesadas de la Granja además de que duermen en el granero y tienen ciertas restricciones con los alimentos que deben ingerir además de que utilizan otros baños. No cumplir con las reglas hace que pierdan presupuesto semanal, algo que ha ocurrido debido a faltas cometidas por Kevyn Contreras.