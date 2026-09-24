Horóscopo de hoy jueves 24 de septiembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 24 de septiembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 24 de septiembre de 2026

Hoy, jueves 24 de septiembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te invita a reducir el ritmo y prestar atención a tus necesidades físicas. Una conversación afectiva puede darte claridad y administrar con prudencia tus recursos evitará tensiones.

: la jornada te invita a reducir el ritmo y prestar atención a tus necesidades físicas. Una conversación afectiva puede darte claridad y administrar con prudencia tus recursos evitará tensiones. Tauro : tendrás una energía favorable para ordenar asuntos pendientes y recuperar estabilidad. Un gesto cercano fortalecerá un vínculo y una decisión práctica sobre tus gastos te dará mayor tranquilidad.

: tendrás una energía favorable para ordenar asuntos pendientes y recuperar estabilidad. Un gesto cercano fortalecerá un vínculo y una decisión práctica sobre tus gastos te dará mayor tranquilidad. Géminis : la Luna en Piscis puede aumentar tu sensibilidad y hacerte más receptivo a las señales de tu entorno. Descansa lo necesario, evita malentendidos en tus relaciones y revisa bien cualquier compromiso económico.

: la Luna en Piscis puede aumentar tu sensibilidad y hacerte más receptivo a las señales de tu entorno. Descansa lo necesario, evita malentendidos en tus relaciones y revisa bien cualquier compromiso económico. Cáncer : el día favorece la introspección y la conexión con aquello que te aporta calma. Un encuentro íntimo puede fortalecer una relación y escuchar tu intuición antes de gastar será conveniente.

: el día favorece la introspección y la conexión con aquello que te aporta calma. Un encuentro íntimo puede fortalecer una relación y escuchar tu intuición antes de gastar será conveniente. Leo : será importante equilibrar tus obligaciones con momentos que te permitan recuperar energía. Una conexión puede sorprenderte y una propuesta material merece ser analizada sin apresurarte.

: será importante equilibrar tus obligaciones con momentos que te permitan recuperar energía. Una conexión puede sorprenderte y una propuesta material merece ser analizada sin apresurarte. Virgo : la influencia de la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus vínculos y puede ayudarte a expresar emociones que habías reservado. Cuida tus rutinas, busca reciprocidad y evita asumir gastos que no estaban previstos.

: la influencia de la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus vínculos y puede ayudarte a expresar emociones que habías reservado. Cuida tus rutinas, busca reciprocidad y evita asumir gastos que no estaban previstos. Libra : la jornada favorece recuperar armonía después de algunos días exigentes. Una conversación puede acercarte a alguien especial y mantener tus recursos organizados te permitirá afrontar nuevos planes.

: la jornada favorece recuperar armonía después de algunos días exigentes. Una conversación puede acercarte a alguien especial y mantener tus recursos organizados te permitirá afrontar nuevos planes. Escorpio : la Luna en Piscis potencia tu sensibilidad y favorece actividades que despierten tu creatividad. Un vínculo puede profundizarse mediante un gesto sincero y una decisión prudente protegerá tus recursos.

: la Luna en Piscis potencia tu sensibilidad y favorece actividades que despierten tu creatividad. Un vínculo puede profundizarse mediante un gesto sincero y una decisión prudente protegerá tus recursos. Sagitario : procura no sobrecargarte con obligaciones que pueden esperar. Una conversación afectiva puede renovar tu ánimo y revisar tus prioridades económicas te ayudará a evitar decisiones impulsivas.

: procura no sobrecargarte con obligaciones que pueden esperar. Una conversación afectiva puede renovar tu ánimo y revisar tus prioridades económicas te ayudará a evitar decisiones impulsivas. Capricornio : el día favorece concentrarte en asuntos concretos y dejar de lado preocupaciones secundarias. Un gesto de apoyo fortalecerá una relación y mantener el control de tus gastos aportará seguridad.

: el día favorece concentrarte en asuntos concretos y dejar de lado preocupaciones secundarias. Un gesto de apoyo fortalecerá una relación y mantener el control de tus gastos aportará seguridad. Acuario : la influencia disponible puede despertar nuevas ideas, aunque necesitarás momentos de desconexión para recuperar equilibrio. La Luna en Piscis favorece escuchar tu intuición en los vínculos y actuar con cautela ante una oportunidad material.

: la influencia disponible puede despertar nuevas ideas, aunque necesitarás momentos de desconexión para recuperar equilibrio. La Luna en Piscis favorece escuchar tu intuición en los vínculos y actuar con cautela ante una oportunidad material. Piscis: la Luna transita tu signo y aumenta tu sensibilidad, intuición y necesidad de conexión emocional. Cuida tu energía, permite que un vínculo avance sin presiones y evita gastar para compensar estados de ánimo.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: