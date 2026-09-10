Qué hacer con muchas corbatas: 4 ideas sencillas para darle un mejor espacio en tu ropero

Cuando tenemos muchas corbatas puede ser muy difícil darle lugar en el ropero, ya que ocupan mucho espacio, perjudicando la distribución de las cosas, por lo que es momento de buscar opciones para darles un lugar en tu casa.

Por esa razón te vamos a compartir 4 ideas sencillas, las cuales se encargarán de ahorrarte varios problemas. Toma nota de todo lo que te vamos a recomendar.

4 ideas sencillas para organizar tus corbatas

Colgador giratorio

Con el aditamento podrás colgar todas tus corbatas, logrando mantenerlos en un solo lugar y te permitirá identificar todas las opciones que tienes disponibles dentro de tu ropero. Una gran alternativa para cuando tenemos espacio para colgar

Ganchos para la puerta

En muchas ocasiones olvidamos que podemos colocar ganchos en las puertas, un espacio que en muchas ocasiones suele ser desperdiciado cuando podemos sacarle el máximo provecho. Consigue algunos que puedas colgar en tu puerta. Te permite mantenerlas estiradas y a la vista al momento de armar tu outfit del día, una de las ideas sencillas en las que podrás guardar tus prendas con una organización eficaz.

Divisores

Por otro lado, si quieres aprovechar el espacio de tus cajones, puedes hacer uso de los divisores, solamente hay que enrollar las prendas para después meterlo en los espacios que hay, igual es otra gran alternativa para que la prenda no se quede tirada, evitarás la presencia de arrugas. Una gran forma para almacenar muchas corbatas.

Perchas con aros

Pasa las corbatas por los aros dobladas por la mitas, de está manera vas a lograr que no se resbalen, además de ser una alternativa para se mantengan de cierta forma y no se arruguen con el paso del tiempo.

¿Cómo mantener las corbatas en buen estado?

Es importante que al tener muchas corbatas tengamos una buena técnica al momento de guardarlos, ya que de está manera vas a lograr que no tenga arrugas y que su tela se mantenga en buenas condiciones en el ropero, por lo que las 4 ideas sencillas serán de gran utilidad. Además, aplica los siguientes consejos:

